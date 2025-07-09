В доме первого заместителя мэра Красноярска прошел обыск

В доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака прошел обыск. Сам он был доставлен на допрос по делу о коррупции.
«Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак был доставлен к следователю для допроса по делу арестованного ранее главы города Владислава Логинова», — сообщил РЕН.ТВ. По данным telegram-канала 112, в доме у Мацака прошел обыск.
Следствие подозревает Логинова в получении взяток на сумму более 180 миллионов рублей от компании «Промстрой». Как отмечается, средства были переданы в качестве вознаграждения за содействие в победе организации на конкурсах по ремонту городских дорог.
Сообщается, что Мацак проходит по делу в статусе свидетеля. По версии следствия, взятки передавались Логинову с 2018 по 2024 год, когда тот занимал должности первого заместителя мэра и главы Красноярска. Помимо денежных средств, Логинов мог получить и другие материальные блага, включая оплату строительства бани на личном участке.
Логинова задержали 9 июня по подозрению в получении взятки. Исполняющим обязанности главы города был назначен один из его заместителей — Алексей Шувалов, ранее много лет занимавший должности в органах прокуратуры.
Уже 10 июня суд отправил Логинова в СИЗО до 4 августа, передает RT. Позже защита мэра обжаловала его арест. Позже, как стало известно РАПСИ, защита мэра обжаловала его арест.
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