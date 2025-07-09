Турист сорвался со скалы на Байкале

На Большой Байкальской тропе погиб турист
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Мужчина сорвался со скалы на Байкале
Мужчина сорвался со скалы на Байкале Фото:

Турист погиб после падения со скалы на Большой Байкальской тропе в районе населенного пункта Большие Коты. Об этом сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

«На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина», — говорится в сообщении спасательного отряда в telegram-канале. По данным ведомства, днем 8 июля от дежурного ЕДДС поступила информация о происшествии: мужчина сорвался со скалы Скрипер. Для проведения поисково-спасательных работ на место прибыли сотрудники Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда. 

Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела погибшего. После того как тело было обнаружено, его транспортировали к катеру, а затем доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда. Там погибшего передали сотрудникам ритуальной службы в присутствии представителей полиции.

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Турист погиб после падения со скалы на Большой Байкальской тропе в районе населенного пункта Большие Коты. Об этом сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России». «На Большой Байкальской тропе со скалы сорвался мужчина», — говорится в сообщении спасательного отряда в telegram-канале. По данным ведомства, днем 8 июля от дежурного ЕДДС поступила информация о происшествии: мужчина сорвался со скалы Скрипер. Для проведения поисково-спасательных работ на место прибыли сотрудники Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского отряда.  Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы добраться до тела погибшего. После того как тело было обнаружено, его транспортировали к катеру, а затем доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда. Там погибшего передали сотрудникам ритуальной службы в присутствии представителей полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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