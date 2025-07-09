В России хотят повысить штраф за продажу алкоголя школьникам

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Также предусматривается возможность конфискации алкогольной продукции у нарушителей
Также предусматривается возможность конфискации алкогольной продукции у нарушителей Фото:

В Госдуму будет внесен законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями. Инициатором документа выступило законодательное собрание Амурской области. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Законопроектом <...> предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя», — рассказал Шейкин РИА Новости. Повышение штрафов связано с необходимостью усилить превентивный эффект наказания и предотвратить случаи незаконной продажи алкоголя, особенно вблизи школ.

Согласно законопроекту, за продажу алкоголя в запрещенных местах предлагается установить следующие административные санкции:

  • для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также предусматривается возможность конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции у нарушителей. Запрет распространяется не только на территории рядом с образовательными учреждениями, но и на медицинские и спортивные объекты, а также на вокзалы, аэропорты и места проведения массовых мероприятий.

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В Госдуму будет внесен законопроект о повышении штрафов за продажу алкоголя рядом с образовательными, медицинскими и спортивными учреждениями. Инициатором документа выступило законодательное собрание Амурской области. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин. «Законопроектом <...> предлагается увеличить штрафы за нарушение особых требований розничной продажи алкоголя», — рассказал Шейкин РИА Новости. Повышение штрафов связано с необходимостью усилить превентивный эффект наказания и предотвратить случаи незаконной продажи алкоголя, особенно вблизи школ. Согласно законопроекту, за продажу алкоголя в запрещенных местах предлагается установить следующие административные санкции: Также предусматривается возможность конфискации алкогольной и спиртосодержащей продукции у нарушителей. Запрет распространяется не только на территории рядом с образовательными учреждениями, но и на медицинские и спортивные объекты, а также на вокзалы, аэропорты и места проведения массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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