08 июля 2025

Свердловским заводам не хватает сотни тысяч сотрудников

Замминистра Польшина: дефицит кадров на свердловских заводах превысил 100 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятия делают ставку на автоматизацию производства
Предприятия делают ставку на автоматизацию производства Фото:
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«Иннопром — 2025»

Промышленные предприятия Свердловской области испытывают нехватку сотрудников. Об этом в ходе пленарного заседания на «Иннопроме» заявила заместитель Министра промышленности и науки региона Юлия Польшина, передает корреспондент URA.RU.

«Свердловской области промышленным предприятиям требуется свыше ста тысяч человек. Учитывая демографическую ситуацию, мы для себя обозначили ряд направлений работы, по которым планомерно движемся: это повышение производительности труда, повышение технологической оснащенности наших предприятий, роботизация, автоматизация производства», — отметила Польшина.

Также она добавила, что Свердловская область занимает 11 место среди других регионов по количеству применяемой робототехники. По данным Росстата, в 2024 году число роботов на производствах достигло 643.

«Учитывая концентрацию промышленного производства, на сегодняшний день у нас 12 тысяч таких предприятий в городе сосредоточено, на которых трудится 450 тысяч человек — каждый пятый в промышленности. Мы понимаем, что нам необходимо нарастить плотность роботизации, учитывая национальные цели, в десять раз», — констатировала Польшина.

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Промышленные предприятия Свердловской области испытывают нехватку сотрудников. Об этом в ходе пленарного заседания на «Иннопроме» заявила заместитель Министра промышленности и науки региона Юлия Польшина, передает корреспондент URA.RU. «Свердловской области промышленным предприятиям требуется свыше ста тысяч человек. Учитывая демографическую ситуацию, мы для себя обозначили ряд направлений работы, по которым планомерно движемся: это повышение производительности труда, повышение технологической оснащенности наших предприятий, роботизация, автоматизация производства», — отметила Польшина. Также она добавила, что Свердловская область занимает 11 место среди других регионов по количеству применяемой робототехники. По данным Росстата, в 2024 году число роботов на производствах достигло 643. «Учитывая концентрацию промышленного производства, на сегодняшний день у нас 12 тысяч таких предприятий в городе сосредоточено, на которых трудится 450 тысяч человек — каждый пятый в промышленности. Мы понимаем, что нам необходимо нарастить плотность роботизации, учитывая национальные цели, в десять раз», — констатировала Польшина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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