Свердловским заводам не хватает сотни тысяч сотрудников

Промышленные предприятия Свердловской области испытывают нехватку сотрудников. Об этом в ходе пленарного заседания на «Иннопроме» заявила заместитель Министра промышленности и науки региона Юлия Польшина, передает корреспондент URA.RU.
«Свердловской области промышленным предприятиям требуется свыше ста тысяч человек. Учитывая демографическую ситуацию, мы для себя обозначили ряд направлений работы, по которым планомерно движемся: это повышение производительности труда, повышение технологической оснащенности наших предприятий, роботизация, автоматизация производства», — отметила Польшина.
Также она добавила, что Свердловская область занимает 11 место среди других регионов по количеству применяемой робототехники. По данным Росстата, в 2024 году число роботов на производствах достигло 643.
«Учитывая концентрацию промышленного производства, на сегодняшний день у нас 12 тысяч таких предприятий в городе сосредоточено, на которых трудится 450 тысяч человек — каждый пятый в промышленности. Мы понимаем, что нам необходимо нарастить плотность роботизации, учитывая национальные цели, в десять раз», — констатировала Польшина.
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