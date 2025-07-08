08 июля 2025

Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новом Уренгое

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным ЕДДС, состояние ребенка оценивается как тяжелое
По данным ЕДДС, состояние ребенка оценивается как тяжелое Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в микрорайоне Советский 9 июля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

«Ребенка госпитализировали в НЦГБ. Четырехлетний малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказали в службе. По информации ЕДДС города, несовершеннолетний выпал в микрорайоне Советский из окна пятого этажа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в микрорайоне Советский 9 июля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. «Ребенка госпитализировали в НЦГБ. Четырехлетний малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказали в службе. По информации ЕДДС города, несовершеннолетний выпал в микрорайоне Советский из окна пятого этажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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