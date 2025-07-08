Четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Новом Уренгое

По данным ЕДДС, состояние ребенка оценивается как тяжелое
В Новом Уренгое (ЯНАО) четырехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в микрорайоне Советский 9 июля. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
«Ребенка госпитализировали в НЦГБ. Четырехлетний малыш находится в тяжелом состоянии в реанимации», — рассказали в службе. По информации ЕДДС города, несовершеннолетний выпал в микрорайоне Советский из окна пятого этажа.
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