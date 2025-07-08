08 июля 2025

Скандальная фирма из дела экс-невестки Чернецкого подала на банкротство

«ТТК-Екатеринбург», чей директор попал под следствие, подала на банкротство
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Глава компании был арестован в прошлом году, позже его отпустили на свободу Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Уральская компания «ТТК-Екатеринбург», чей директор Алексей Шахмаев в прошлом году стал фигурантом резонансного уголовного дела о незаконном возмещении НДС, подала на банкротство. Заявление фирмы 8 июля было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Шахмаева, владельца ООО «Шудья» Василия Петрова и бывшую невестку экс-мэра Аркадия Чернецкого Анастасию задержали прошлой весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставляли в налоговую декларации с ложными сведениями и получали крупные вычеты — до миллиарда рублей.

Позже в уголовном деле появились начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Андрей Дьяков, бывший глава свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинова (скрылся от следствия), экс-руководитель Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков (тоже скрылся), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов и несколько юристов компаний. Все, что известно о громком деле, — в сюжете URA.RU.

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Уральская компания «ТТК-Екатеринбург», чей директор Алексей Шахмаев в прошлом году стал фигурантом резонансного уголовного дела о незаконном возмещении НДС, подала на банкротство. Заявление фирмы 8 июля было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области. Шахмаева, владельца ООО «Шудья» Василия Петрова и бывшую невестку экс-мэра Аркадия Чернецкого Анастасию задержали прошлой весной после обысков в бизнес-центре Clever Park. По версии следствия, они предоставляли в налоговую декларации с ложными сведениями и получали крупные вычеты — до миллиарда рублей. Позже в уголовном деле появились начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Андрей Дьяков, бывший глава свердловского управления Федеральной налоговой службы Сергей Логинова (скрылся от следствия), экс-руководитель Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков (тоже скрылся), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов и несколько юристов компаний. Все, что известно о громком деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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