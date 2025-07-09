Лариса Долина раскрыла, как выглядеть стильно без толстого кошелька

Певица Лариса Долина выступила на пляжной вечеринке Radio Monte Carlo в Сочи, где поразила наблюдателей своим нарядом. В перерывах между выступлениями артистка поделилась с прессой, что хочет выглядеть стильно и молодежно, но тратить огромные деньги на одежду не готова.
«Считаю, что совершенно не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть», — передает слова Долиной издание StarHit. Певица является одной из самых ярких и талантливых артисток в России, чья карьера быстро набрала популярность в 80-х. Ее образы всегда отражают силу, мощь, оптимизм и соответствуют актуальным веяниям. Уже много лет Лариса Александровна работает с несколькими дизайнерами, которые подбирают уникальные образы.
Также звезда довольно жестко критикует музыкальное творчество юных коллег по сцене. Так, Долина раскритиковала вокальные данные певицы и блогера Вали Карнавал, заявив, что профессионал обязан владеть вокальной техникой. Артистка отметила, что для выступления на сцене нужно образование. В соцсетях этот инцидент вызвал бурное обсуждение среди зрителей. Одни поддержали Долину, другие встали на защиту Карнавал.
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