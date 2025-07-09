Лариса Долина раскрыла, как выглядеть стильно без толстого кошелька

Долина: не обязательно покупать дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Образ Ларисы Долиной на Курчатов-фесте в Челябинске
Образ Ларисы Долиной на Курчатов-фесте в Челябинске Фото:

Певица Лариса Долина выступила на пляжной вечеринке Radio Monte Carlo в Сочи, где поразила наблюдателей своим нарядом. В перерывах между выступлениями артистка поделилась с прессой, что хочет выглядеть стильно и молодежно, но тратить огромные деньги на одежду не готова.

«Считаю, что совершенно не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть», — передает слова Долиной издание StarHit. Певица является одной из самых ярких и талантливых артисток в России, чья карьера быстро набрала популярность в 80-х. Ее образы всегда отражают силу, мощь, оптимизм и соответствуют актуальным веяниям. Уже много лет Лариса Александровна работает с несколькими дизайнерами, которые подбирают уникальные образы.

Также звезда довольно жестко критикует музыкальное творчество юных коллег по сцене. Так, Долина раскритиковала вокальные данные певицы и блогера Вали Карнавал, заявив, что профессионал обязан владеть вокальной техникой. Артистка отметила, что для выступления на сцене нужно образование. В соцсетях этот инцидент вызвал бурное обсуждение среди зрителей. Одни поддержали Долину, другие встали на защиту Карнавал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Лариса Долина выступила на пляжной вечеринке Radio Monte Carlo в Сочи, где поразила наблюдателей своим нарядом. В перерывах между выступлениями артистка поделилась с прессой, что хочет выглядеть стильно и молодежно, но тратить огромные деньги на одежду не готова. «Считаю, что совершенно не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть», — передает слова Долиной издание StarHit. Певица является одной из самых ярких и талантливых артисток в России, чья карьера быстро набрала популярность в 80-х. Ее образы всегда отражают силу, мощь, оптимизм и соответствуют актуальным веяниям. Уже много лет Лариса Александровна работает с несколькими дизайнерами, которые подбирают уникальные образы. Также звезда довольно жестко критикует музыкальное творчество юных коллег по сцене. Так, Долина раскритиковала вокальные данные певицы и блогера Вали Карнавал, заявив, что профессионал обязан владеть вокальной техникой. Артистка отметила, что для выступления на сцене нужно образование. В соцсетях этот инцидент вызвал бурное обсуждение среди зрителей. Одни поддержали Долину, другие встали на защиту Карнавал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...