Без экзаменов поступила в престижный вуз страны: как Валя Карнавал добилась успехов к 23 годам

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя Валентина Карнаухова) была зачислена в Финансовый университет при правительстве Российской Федерации без сдачи экзаменов. Ситуация вызвала широкий резонанс среди школьников. Подростки выступили с критикой, указывая на несправедливость ее поступления. Кто такая Карнавал, чем она известна и как добилась успехов к 23 годам — в материале URA.RU.
Биография
Ранние годы
Российская блогерша и певица Валя Карнавал родилась в ноябре 2001 года в Ростове-на-Дону, но свое детство провела в Батайске. В семье, где она росла, трое детей: старшая сестра Екатерина, старший брат Игорь и сама Валя.
Мать работала на птицефабрике, а отец был строителем, но трагически ушел из жизни, когда девочке было всего 13 лет. После его смерти семья столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего Валю дразнили одноклассники.
После утраты отца Карнавал осталась с матерью, которая после смерти мужа начала злоупотреблять алкоголем. Это стало тяжелым испытанием для молодой девушки, которая искала утешение в спорте. Она активно занималась легкой атлетикой, что помогало ей отвлечься от проблем.
Через полтора года после смерти отца ее мать вышла замуж во второй раз, и семья переехала в дом отчима. Это изменение стало для Карнавал непростым, так как она оставила своих друзей и любимое занятие.
В новой школе Карнавал завела много знакомств и окончила 9-й класс на «хорошо» и «отлично». После этого она переехала в Ростов-на-Дону и поступила в колледж «Сократ». В большом городе Карнавал решила не просить у матери денег и жила на выплату по потере кормильца.
В 16 лет она устроилась на свою первую работу актрисой в квест и подрабатывала после учебы. Работала Валя в ночную смену — с 6 вечера и до 4 утра — а к 7 утра уже шла на пары. Спустя время девушка начала прогуливать колледж, а потом и вовсе забрала документы из учебного заведения.
После этого она поступила в Автодорожный колледж на «Проектировщика дорог и аэродромов». Одногруппники Вали подтрунивали ее и однажды позвонили ей от лица декана и сообщили, что ее отчисляют. После этого Валя забрала документы из колледжа и твердо решила продолжать карьеру блогера. На тот момент у нее было около 300 000 подписчиков в приложении Musical.ly, которое впоследствии переименовали в TikTok. После отчисления из колледжа девушка совмещала работу актрисой в квесте и съемку роликов в мобильном приложении.
TikTok-карьера
В 2018 году Карнавал зарегистрировалась в приложении Musical.ly. Сначала ее видео не пользовались популярностью, но вскоре она стала известной после публикации комедийного ролика, который собрал множество лайков и подписчиков. Это вдохновило ее продолжать снимать контент, и вскоре ее аккаунт начал стремительно расти.
В феврале 2020 года девушка переехала в Москву. Там она завела youtube-канал, где обозревала игры и вела прямые трансляции. Позже она присоединилась к сообществу тиктокеров Hype House Russia (первый дом тиктокеров в России) и начала получать коммерческие предложения.
Помимо ведения блога Карнавал снялась в сериале «Отпуск» для телеканала ТНТ и в клипах известных исполнителей, таких как Баста и Егор Крид. Ее музыкальная карьера также начала развиваться, и она выпустила несколько популярных песен, включая «Психушка» и «Глупенькая девочка».
Отношения Вали Карнавал
У Карнавал был роман с российским певцом Егором Кридом. С ним она встречалась в 2020 году на протяжении больше полугода. Егор Крид после расставания с девушкой записал песню, в которой говорилось, что Валя Карнавал прячет себя под маской. В ответ она записала короткое видео в TikTok со словами, что Крид оказался абьюзером.
На проекте «Звезды в Африке» Карнавал начала встречаться с блогером и бойцом MMA Сашей Стоун. Пара рассталась в апреле 2023 года, так как оказалось, что у парня была на тот момент девушка в Москве. Валя Карнавал увидела переписку в телефоне любимого и н этой почве они расстались.
Сколько зарабатывает Карнавал
Карнавал стала одной из самых высокооплачиваемых тиктокеров в России, ее доходы оценивались в миллионы рублей. Она приобрела автомобиль Mercedes G-Class AMG 63 за 25 миллионов рублей и переехала в квартиру в центре Москвы. Кроме того Валя Карнавал купила большой дом для своей семьи.
Согласно данным журнала Forbes, в 2020 году доход блогерши составлял приблизительно 3,21 миллиона рублей. Также у Карнавал есть аккаунт в Instagram (входит в состав корпорации Meta, признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации). На ее страницу в подписаны более 7,2 миллиона человек, и стоимость размещения одного рекламного «сторис» там может достигать 800 тысяч рублей.
Скандалы
Зачисление в университет
По информации источников, 23-летняя Карнавал была зачислена в Финансовый университет при Правительстве РФ. Школьники выступили с критикой в адрес блогера, указывая на несправедливость.
Известно, что Карнавал окончила только девять классов. Подростки недовольны, что звезда заняла место абитуриентов так просто, а им годами приходится готовиться к сдаче госэкзаменов.
Прения с Долиной
Во время шоу «Музыкалити», которое вел шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ), между Карнавал и певицей Ларисой Долиной произошел конфликт. Спор между участницами возник на почве музыкального образования и профессионализма в исполнении.
Долина высказала свое мнение относительно важности образования для музыкальной деятельности. Певица раскритиковала уровень музыкальной подготовки блогерши. В ответ на это Карнавал утверждала, что музыка должна быть доступна для всех, независимо от наличия специализированного образования
После Карнавал ответила, что «старой гвардии» звезд пора понять и принять, что пришло новое поколение. После ссоры с долиной музыкальный критик Сергей Соседов назвал блогера Валю Карнавал «курицей».
Хейт из-за операций
Карнавал сталкивается с критикой в социальных сетях из-за своей внешности. Подписчики блогера выдвигают обвинения в адрес Карнавал, утверждая, что ее внешний вид является результатом множества пластических операций и косметических процедур.
Девушка подтвердила, что прошла только одну хирургическую операцию — маммопластику (операция по увеличению груди). Все остальные домыслы о вмешательствах в ее внешность, в том числе коррекцию носа она категорически отрицает.
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