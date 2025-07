Изображение кошки курганского Бэнкси появилось на крыше. Фото, видео

Курганский Бэнкси оставил изображение кошки на крыше многоквартирного дома Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU новость из сюжета Курганский Бэнкси оставляет загадки В Кургане на крыше дома у перекрестка улиц Гоголя и Пролетарская обнаружено новое граффити местного уличного художника, который изображает по городу кошек. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. Курганцы видят в изображениях и другие символы. За необычный стиль работы художника называют курганским Бэнкси, связывая изображения с разными смыслами. «В Кургане на крыше многоквартирного дома по адресу Гоголя, 111 появилось граффити с кошкой, характерной для курганского Бэнкси. В отличие от других кошек, эта замечена на крыше здания. Ее образ смотрит на одну из самых оживленных улиц города. Рядом расположено другое изображение художника», — рассказал корреспондент. «Курганский Бэнски» творит в нелегальном поле — изображения не согласованы с местным стрит-арт сообществом, не являются частью фестиваля стрит-арта, проводимого в городе. Фестиваль проводится при поддержке местных властей. В Екатеринбурге с 2018 года существует фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш». В нем участвуют художники, исполняющие работы также в нелегальном поле — работы не согласованы с властями, а поддержку получают от аудитории. Главная цель проекта заключалась в возвращении уличного искусства в городское пространство и поощрении художников к выражению своей позиции вопреки установленным правилам. Отличительной чертой фестиваля было создание арт-объектов непосредственно на городских площадках без предварительного согласования с органами власти и собственниками зданий. В январе 2024 года организаторы объявили о приостановке проведения фестиваля на неопределенный срок, а в настоящее время организаторы в соцсетях рассуждают о возрождении проекта. В Кургане подобные проекты не реализуются. Настоящий Бэнкси — анонимный андеграундный английский уличный художник. Он известен изображениями, каждое из которых воспринимается как сатирическое высказывание художника — реакция на социальные проблемы, политические вопросы, окружающую действительность. Художник приобрел мировую известность, а его самая дорогостоящая работа — «Love is in the Bin» («Любовь в мусорной корзине») — была продана на аукционе в Лондоне в 2021 году за рекордную сумму в 25,4 миллиона долларов. Ранее в Кургане уже неоднократно появлялись загадочные изображения кошек, которые местные жители связывают с творчеством анонимного уличного художника, получившего прозвище «курганский Бэнкси». Граффити возникают стихийно на разных объектах города, а коммунальные службы не всегда успевают их закрашивать. Власти города пока не дали официального ответа по поводу мер борьбы с подобными проявлениями уличного искусства. Новое граффити курганского Бэнкси появлось на крыше жилого дома Фото: Ярослава Махова URA.RU

