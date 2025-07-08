Ради нового трамвая в Екатеринбурге могут расширить остановки

Ради нового пятисекционного трамвая Усть-Катавского вагоностроительного завода, который сейчас курсирует на маршруте №18, в Екатеринбурге могут расширить платформы остановок. Но произойдет это в случае, если будет принято решение и дальше закупать такие модели. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по транспорту Рустам Галямов на полях форума «Иннопром».
Новый пятисекционный трамвай курсирует по городу с 5 июля. За это время горожане столкнулись с проблемой — платформы остановок оказались короче, чем длина трамвая. В итоге пассажиры вынуждены выходить на траву либо искать нужную дверь, так как специально открываются не все. Такие проблемы екатеринбуржцы отмечали на остановке «Площадь Коммунаров», «Театр Музкомедии», «ТК „Современник“.
«Если будет принято решение, что трамвай здесь остается, то, конечно, мы будем реконструировать все остановки для удобства пассажиров. Это не проблема. Мы посмотрели, все выполнимо. Там разница 7-10 метров. Не так много надо будет отреконструировать [расширить]», — объяснил Галямов.
По его словам, сделают это и в тех местах, где трамвайные остановки расположены на проезжей части. Решение о том, оставлять ли трамвай на линии, примут в ближайшее время.
Сейчас в Екатеринбурге курсирует пять новых трамваев, пять секционный из Усть-Катавска — один из них. До конца 2025 года должны прийти ещё 15 моделей, а также 50 новых троллейбусов.
Поставка пятисекционного трамвая — только первый этап обновления общественного транспорта в Екатеринбурге и Свердловской области. Кроме того, власти планируют в ближайшее время приступить к обновлению троллейбусного парка столицы Среднего Урала. В течение нескольких лет в муниципалитеты Свердловской области также планируется поставить более 350 новых автобусов.
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