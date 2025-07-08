08 июля 2025

В ХМАО суд вынес приговор управляющему суши-бара за массовое отравление

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Суд приговорил управляющего суши-бара к году ограничения свободы
Суд приговорил управляющего суши-бара к году ограничения свободы Фото:

Суд Сургута вынес приговор управляющему суши-бара «Джонни тунец», где в сентябре 2024 года после заказа роллов отравились 18 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Югорчанина признали виновным по статье УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». 11 из 18 пострадавших после заказа роллов были детьми.

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Суд Сургута вынес приговор управляющему суши-бара «Джонни тунец», где в сентябре 2024 года после заказа роллов отравились 18 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Югорчанина признали виновным по статье УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». 11 из 18 пострадавших после заказа роллов были детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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