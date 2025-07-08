В ХМАО суд вынес приговор управляющему суши-бара за массовое отравление

Суд приговорил управляющего суши-бара к году ограничения свободы
Суд Сургута вынес приговор управляющему суши-бара «Джонни тунец», где в сентябре 2024 года после заказа роллов отравились 18 человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу», – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Югорчанина признали виновным по статье УК РФ «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание людей». 11 из 18 пострадавших после заказа роллов были детьми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!