Politico: Трамп поддержал введение санкций против России

Сенат Соединенных Штатов рассмотрит законопроект, предусматривающий введение «жестких санкций» не только в отношении России, но также Индии и Китая, которые продолжают приобретать российские энергоресурсы. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заявив, что президент Трамп одобрил подобное.
«Мы продвигаемся. <...> [Трамп] сказал мне, что пора начинать продвигаться, поэтому мы будем двигаться», — сказал Грэм журналистам, его слова приводит американская газета Politico. Ранее сенатор написал в соцсети Х, что власти в ближайшее время рассмотрят законопроект о жестких санкциях против России, Китая и Индии, которые покупают российские энергоносители.
Грэм уточнил, что в тексте законопроекта предусмотрена так называемая президентская оговорка, предоставляющая главе государства дополнительные возможности. По его словам, эта норма позволит главе США Дональду Трампу получить максимальное преимущество при реализации санкционной политики.
Законодательная инициатива, выдвинутая сенатором Грэмом и уже получившая поддержку 84 членов Конгресса, предполагает введение тарифа в размере 500% на импорт товаров из государств, которые отказываются поддерживать Украину и продолжают приобретать природные ресурсы у России. По мнению издания The Washington Post, в случае принятия данного законопроекта Соединенные Штаты фактически начнут торговую войну с большинством стран мира.
*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.