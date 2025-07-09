Тагильчанок, утонувших в Lexus, похоронят в одинаковых гробах

09 июля 2025 в 14:46 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на проспекте Ленина в ночь на 8 июля Фото: читатель URA.RU новость из сюжета Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли Девушек из Нижнего Тагила (Свердловская область) Анастасию и Веронику, утонувших в черном Lexus вместе с водителем в ночь на 8 июля, похоронят в одинаковых гробах. Об этом URA.RU рассказала их подруга. По ее словам, прощание пройдет 11 июля. Александра Сторожева, который был за рулем люксовой иномарки, похоронят днем раньше. По предварительным данным, Сторожев и его подруги катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, иномарка вылетела в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Источник агентства в экстренных службах заявил, что на телах молодых людей не обнаружили серьезных повреждений. Лишь небольшие кровоподтеки и рассечения. Собеседник предполагает, что возможности выбраться из машины у водителя и пассажиров не было. «От удара в мост сработали подушки безопасности, вода быстро заполнила салон, потому что герметичность была нарушена. Не думаю, что хрупкие девушки смогли бы выбить стекла своими руками», — сказал он. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девушек из Нижнего Тагила (Свердловская область) Анастасию и Веронику, утонувших в черном Lexus вместе с водителем в ночь на 8 июля, похоронят в одинаковых гробах. Об этом URA.RU рассказала их подруга. По ее словам, прощание пройдет 11 июля. Александра Сторожева, который был за рулем люксовой иномарки, похоронят днем раньше. По предварительным данным, Сторожев и его подруги катались по улицам города и решили записать экстремальную езду на видео. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением, иномарка вылетела в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Источник агентства в экстренных службах заявил, что на телах молодых людей не обнаружили серьезных повреждений. Лишь небольшие кровоподтеки и рассечения. Собеседник предполагает, что возможности выбраться из машины у водителя и пассажиров не было. «От удара в мост сработали подушки безопасности, вода быстро заполнила салон, потому что герметичность была нарушена. Не думаю, что хрупкие девушки смогли бы выбить стекла своими руками», — сказал он. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.