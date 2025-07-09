Свердловчанка стащила миллионы у матери пропавшего бойца СВО

В Асбесте Свердловской области женщина обвиняется в краже 1,8 млн рублей у матери участника спецоперации на Украине. Ее отдали под суд. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следствие считает, что в конце прошлого года подсудимая узнала, что сын ее знакомой пропал в зоне боевых действий. Она предложила ей помощь в поиске. Но попросила за эти деньги.
«При этом она осознавала, что у нее отсутствует реальная возможность выполнить обещанное. Общая сумма похищенных в результате обмана средств составила свыше 1,8 млн рублей», — сказали в надзорном ведомстве.
Против нее возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело ушло в суд.
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