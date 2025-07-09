Эксперт раскритиковал инициативу о повышении налога на авто старше 15 лет

Совсем недавно ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести повышенные ставки транспортного налога для владельцев автомобилей старше 15 лет, а также обязать их проходить технический осмотр дважды в год. Однако главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что законопроект имеет низкие шансы на успех из-за его социальной «токсичности» — подробнее в материале URA.RU.
Повышенные ставки транспортного налога: что предлагают автодилеры
Как сообщает Autonews, РОАД уже разрабатывает законопроект, который должен стимулировать автовладельцев обновлять свои транспортные средства. Президент ассоциации Алексей Подщеколдин заявил, что документ находится на стадии согласования с юристами и будет готов до конца июля 2025 года.
Законопроект предусматривает две ключевые меры:
- Введение повышенной ставки транспортного налога для автомобилей старше 15 лет
- Обязательное прохождение технического осмотра дважды в год для таких транспортных средств
По мнению РОАД, эти меры помогут стимулировать россиян избавляться от старых автомобилей, «выработавших свой ресурс».
Почему инициатива не сработает: мнение эксперта
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что инициатива пересадить всех на новые автомобили сама по себе неплохая, но предлагаемые меры не приведут к желаемому результату. «Все машины по цене от 200 до 500 тысяч рублей, в зависимости от модели, в личном пользовании — это автомобили возрастом от 15 до 20 лет. Это все дешевые машины, среди которых половина, действительно, уже в плохом состоянии», — согласен эксперт.
Но по его словам, повышение транспортного налога не сподвигнет человека купить новый автомобиль: «Если владелец старой машины не покупает новую, то только потому, что у него нет такой возможности. Он и без налога готов и хочет ее купить, просто денег нет».
Причина инициативы: стареющий автопарк России
РОАД обеспокоена быстрым старением автопарка в России. По данным ассоциации, средний возраст автомобиля в стране составляет 16 лет, а из общего числа в 55 миллионов машин почти 40 миллионов старше 10 лет. Для обновления автопарка, по мнению дилеров, необходимо ежегодно продавать не менее 3 миллионов новых автомобилей на протяжении десяти лет.
Однако Максим Кадаков скептически оценивает предлагаемые меры: «Увеличенный транспортный налог ни к чему не приведет. Он лишь заставит людей больше выкладывать денег из своего кармана. Бюджет государства пополнится, люди будут чаще проходить техосмотр, и, скорее всего, его просто будут покупать, как это и сейчас делают».
Вместо лишних трат на бензин, ремонт, запчасти, штрафы, мойки и техобслуживание автовладелец будет выделять деньги на налог и техосмотры. Кроме того, эксперт прогнозирует, что некоторые владельцы могут вообще отказаться от своих автомобилей: «Кто-то просто откажется от своих старых автомобилей и будет их активнее продавать. В небольшом количестве кого-то эта инициатива, может быть, действительно сподвигнет купить новую машину. Но это никак не повлияет на рынок в целом».
Почему даже программа утилизации не решит проблему
Сторонники инициативы предлагают также ввести программу утилизации, обмена старых автомобилей на новые. Однако Кадаков объясняет, почему и эта мера не будет эффективной: государство вряд ли компенсирует старое авто по цене нового. Даже если марка нового автомобиля будет ниже классом.
«Сколько государство будет платить за утилизацию? 250 — 350 тысяч? Допустим, у человека был старый Ford Focus, который можно было продать за 250 тысяч рублей. Государство по программе утилизации дает ему 300 тысяч. Но что можно купить на эти деньги? Даже на Ладу Гранту ему надо добавить 1,7 миллиона. Кто купит Гранту с кондиционером, с усилителем руля и в какой-то средней комплектации? Скорее всего, никто».
Перспективы законопроекта: останется лишь инициативой
По мнению Кадакова, законопроекту, вероятнее всего, не дадут хода: «С высокой долей вероятности, этот законопроект, если он вообще появится, получит отрицательный отзыв».
Эксперт напоминает, что идея повышения налогов на старые автомобили возникает не впервые. Однако реализация таких инициатив всегда сталкивается с социальными последствиями: большинство владельцев старых машин — это не те, кто хочет сэкономить, а те, кто просто не может себе позволить более новый автомобиль.
Солидарен с Кадаковым и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В разговоре с телеканалом «360» он назвал инициативу «преступной» и «несвоевременной» по причине недоступности новых, дорогих автомобилей многим российским семьям. По его мнению, Союз автодилеров известен своими предложениями, в которых участвуют только бенефициар и продавцы. В нынешней ситуации им приходится нелегко, но они — часть российской экономики, поэтому снижение продаж — естественный процесс, который сейчас имеет место из-за происходящих изменений. Однако выживает сильнейший.
Он также прокомментировал идею о том, что владельцы старых машин должны проходить техосмотр дважды в год. По словам Хайцеэра, он в целом выступает за сохранение технического осмотра, но считает, что в данном случае Союз автодилеров руководствуется не безопасностью, которую имел в виду Национальный автомобильный союз, а собственными интересами в угоду своему бизнесу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.