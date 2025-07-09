Владимир Путин назначил новых судей в Пермском крае

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Пермском крае. Срок их полномочий составит шесть лет. Документ обнародован 9 июля.
«В Пермском крае председателем Красновишерского районного суда назначается Марина Анхимович. Заместителем председателя Ленинского районного суда Перми стала Александра Симанова, а заместителем председателя Мотовилихинского районного суда Перми — Елена Попова», — сказано в указе.
Кроме того, глава государства утвердил в должности судью Березниковского городского суда Ирину Шолохову. Судьей Дзержинского районного суда Перми назначена Анастасия Калинина, а судьей Орджоникидзевского районного суда Перми — Гулнора Бикаева.
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