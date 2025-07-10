НАТО несет новую угрозу России — на Балтике

НАТО готовится к новому удару по России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО пытается сделать Балтику регионом нового противостояния с Россией
НАТО пытается сделать Балтику регионом нового противостояния с Россией Фото:

Риски вооруженного столкновения между НАТО и Россией на Балтике высоки. Это связано с попытками европейских стран подорвать российское судоходство в Балтийском море, объяснил в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«За последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония. Все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — полагает эксперт.

В мае в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС совместно с ВВС Польши попытались захватить танкер JAGUAR. Судно направлялось в Приморск под флагом Габона. Эстонские военные пытались перенаправить танкер из международных вод в акваторию одной из стран НАТО, чтобы задержать его там. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Риски вооруженного столкновения между НАТО и Россией на Балтике высоки. Это связано с попытками европейских стран подорвать российское судоходство в Балтийском море, объяснил в интервью URA.RU ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. «За последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония. Все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить. От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной», — полагает эксперт. В мае в нейтральных водах Балтийского моря эстонские ВМС совместно с ВВС Польши попытались захватить танкер JAGUAR. Судно направлялось в Приморск под флагом Габона. Эстонские военные пытались перенаправить танкер из международных вод в акваторию одной из стран НАТО, чтобы задержать его там. Эти попытки закончились после того, как на помощь гражданскому кораблю вылетел российский истребитель Су-35.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...