НАТО подбирает регионы для новой войны с Россией

Кризис в НАТО, противоречия между членами альянса — всего лишь видимость. По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева, НАТО не сможет развалиться, пока, он нужен США. Это долгоиграющая история контроля над Европой и создание новых угроз безопасности России. В ближайшие годы риски очередного военного конфликта у границ РФ высоки. Где именно — в большом интервью на URA.RU.
НАТО меняется на глазах
- Политики из стран НАТО находят все более изощренные аргументы, чтобы запугать всех российской агрессией. У них это получается?
- По крайней мере, у них получается менять соответствующим образом бюджетную политику и оборонную политику. А уж кого они убедили или не убедили — это второй вопрос.
- Что изменилось за это время?
- Изменились планы по доле оборонных расходов в экономике: все страны НАТО, за исключением Испании, согласились с тем, что нужно их поднимать до 5%. Изменились планы по развитию оборонной промышленности: европейские страны договорились о том, что они будут инвестировать в производство вооружений, наращивать его. Обсуждается, а в некоторых странах уже принято решение, о возвращении обязательной всеобщей воинской повинности. Например, в Германии.
- А что означает намерение стран НАТО увеличить оборонные расходы? Можно ли считать это подготовкой к новым вооруженным конфликтам?
- Пока, думаю, странам НАТО хватает тех конфликтов, которые есть. А дальше все будет зависеть от того, действительно ли они верят в так называемую российскую угрозу или используют ее просто как предлог для принятия непопулярных решений. Ведь решение увеличить оборонные расходы и, например, сократить социальные расходы — это непопулярное решение. От этого зависит, насколько вызывающе будут себя вести европейские политики. Пока они очень вызывающее только говорят, но довольно скромно действуют.
Например, планы разместить войска Великобритании и Франции на Украине уже не обсуждаются: целый ряд восточноевропейских стран НАТО категорически отказывается от такой перспективы.
Балтика — главная цель НАТО
- Как вы оцениваете угрозы для Балтики и вероятность вооруженного конфликта НАТО и России в этом регионе?
- Да, эта тема обсуждается, и риски действительно высоки. Они связаны с попытками европейских стран, в первую очередь, стран Прибалтики, подорвать российское судоходство на Балтийском море. При этом все осознают, что попытка морской блокады российских портов в Санкт-Петербурге и в Калининграде — это агрессия. Россия имеет полное право и даже обязанность на нее ответить.
И очень сомнительно, что в случае, если отдельные страны НАТО совершат агрессию в отношении России, все остальные страны – члены альянса (читайте – Соединенные Штаты) будут считать это основанием для вступления в силу статьи устава НАТО о коллективной обороне.
- А вокруг нее как раз есть разногласия: кто-то считает, что эта статья уже не рабочая…
- Нет, это не так. Она совершенно рабочая. Вопрос в другом: если одна или несколько стран — членов НАТО совершают агрессию против страны, которая не принадлежит к НАТО, — это является основанием для того, чтобы задействовать статью о коллективной обороне?Ведь речь в данном случае не идет об обороне.
- Вы говорите о рисках блокирования российского судоходства на Балтике. Получается, это тот же сценарий, что и с Украиной: одни поставляют оружие — другие воюют?
- Смотрите, за последние месяцы попытки останавливать танкеры (даже не те, которые идут под российским флагом, а те танкеры, которые идут в российские порты) предпринимала Эстония. При этом на территории Эстонии расположены войска других стран — членов НАТО. Вот это может считаться каким-то коллективным действием, или это действия одной Эстонии? Кроме того, чтобы оказывать давление на российское судоходство на Балтике, по меньшей мере, нужно, чтобы Эстония договорилась об этом с Финляндией. Вот это — коллективный шаг или индивидуальное решение? Вопросы есть.
Но я думаю, что от большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной.
- Этот страх все-таки присутствует?
- Он есть, да, но у нынешнего поколения политиков он очень слабый. Они до конца не осознают, с какими вещами шутят.
Новый конфликт — через 5-7 лет
- Генсек НАТО Рютте заявил, что Россия может бросить вызов альянсу через пять-семь лет. Как вы считаете, это и есть тот срок, когда возможно втягивание России в новый конфликт (по сути, этого времени хватит, чтобы перевооружить ту же Украину, если заключить перемирие, против чего президент Владимир Путин)?
- Я бы этого не исключал. Конечно, если по Украине будет заключено перемирие на тех условиях, которые предлагают западные страны (по сути, вообще без условий), возобновление войны в еще большем масштабе — это вопрос времени. Российское руководство потому и говорит, что прекращение огня должно быть увязано с выполнением ряда условий, и главное — цель состоит не в прекращении огня как таковом, а в устойчивом долгосрочном мире. Президент стремится урегулировать конфликт так, чтобы поводов для нового конфликта больше не возникло.
При этом соображение о том, что страны НАТО опасаются прямого военного столкновения с Россией, остается в силе. Но пока неизвестно, как они будут чувствовать себя через пять-семь лет. Тот же Рютте, может быть, уже на пенсию уйдет и будет писать воспоминания.
- Учитывая, что НАТО сохраняет свою агрессивную политику в отношении России и не собирается от нее отказываться, в какую сторону может сместиться вектор агрессии?
- Например, Приднестровье. Вопрос, почему там до сих пор не возобновился конфликт, требует специального анализа. Видимо, президент Майя Санду имеет основания думать, что последствия такого конфликта для нее будут очень тяжелыми. Может быть, есть какие-то другие причины. Но очевидно, что среди наших соседей нет страны, которая могла бы создать России такую угрозу, которую создает Украина.
Закавказье не тронут
- А, например, Закавказье могут втянуть в вооруженный конфликт с Россией? С Арменией были сложные отношения, сейчас накалились и с Азербайджаном. На днях появилась информация, что Турция (к слову, член НАТО) может разместить в Азербайджане крупнейшую базу ВВС. Плюс там Грузия, с которой разорваны дипотношения.
- Я ничего не слышал о планах Турции разместить военную базу в Азербайджане. Вообще, присутствие турецких ВВС там было, хотя и не постоянным, а временным. Например, они помогали азербайджанцам отгонять иранцев от некоторых нефтяных и газовых месторождений на Каспии. Это было еще в начале 2000-х, когда Азербайджан с Ираном спорили по поводу отдельных участков шельфа. Но есть Конвенция о статусе Каспийского моря. Она исключает военное присутствие третьих стран (не имеющих выход к Каспийскому морю).
Конечно, Азербайджан может и нарушить конвенцию, но это точно не понравится остальным странам региона. И я не уверен, что Баку будет так рисковать. Хотя сейчас все стали очень смелые.
- А на фоне все большего сближения Баку и Анкары, как вы считаете, Азербайджан, который не входит в ту же ОДКБ, может стать членом НАТО?
- Если Азербайджан подаст заявку на членство в НАТО, он сразу получит соответствующие отношения с Россией, а гарантии от НАТО — когда-нибудь. Нужно ли это ему? Не знаю. Это то же, что переживает Украина: на Западе им сказали, мол, ребята, мы поддерживаем ваше стремление в НАТО. А вот на последнем саммите было совсем непонятно, насколько сильно они поддерживают это стремление. На словах мы вас поддерживаем, но дальше — каждый сам за себя. Украина решила: «Да, мы будем сами за себя, а вы, западные партнеры, нам поможете, и мы Россию победим». Это сделать не получилось.
По данным последней переписи на Украине (2020-2021 годы) население страны было 40 или даже 45 млн человек (хотя это фантазия, конечно). В Азербайджане — 11 млн жителей. ВВП: у Украины после распада Советского Союза он никак не вырос, в Азербайджане вырос больше, но все равно это несопоставимые показатели в сравнении с Россией.
- Даже с учетом внешней поддержки?
- А эту поддержку нужно туда еще как-то доставить. В Закавказье очень сложная логистика. Это не Польша и не Германия с их портами и авиабазами, откуда идет помощь Украине.
Нужен ли НАТО Трампу
- C возвращением к власти в США Дональда Трампа отношения в альянсе как-то натянулись. Сам Трамп даже на недавнем саммите не задержался. Ему вообще нужен альянс, или это стало бременем для Штатов?
- Конечно, нужен. Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе.
По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет.
- Но и таким «спонсором» для НАТО, как США, вряд ли кто-то еще сможет стать?
- Ну, что значит спонсором? Да, у Соединенных Штатов крупнейший военный бюджет, крупнейшая оборонная промышленность. Второй такой страны в НАТО нет и не будет. Более того, такая страна вообще единственная в мире. Но к чему стремятся Соединенные Штаты? К тому, чтобы европейцы были в большей степени обеспечены и вооружениями, и военной техникой, причем за свои деньги, а не за деньги США. Они хотят, чтобы европейцы несли большее бремя расходов на оборону, чтобы доля Соединенных Штатов в этих расходах была меньше, и при этом, чтобы их техника покупалась.
Штаты хотят сохранить контроль и в то же время снизить свои собственные расходы [на альянс].
- НАТО сегодня — это про деньги, это про русофобию или это про оборону, как и записано в уставе альянса? Есть ли будущее у НАТО?
- НАТО сегодня — это все то, что вы перечислили. И у него, конечно, есть будущее. Альянс никуда не денется. Как всякая большая организация, которая обросла огромной бюрократией, НАТО — очень инерционная структура. Там давно стерты границы между национальными армиями и НАТО в целом. Давно стерты границы между национальным командованием и командованием НАТО. Причем они энергично стираются и дальше. Чтобы все это развалить, нужно приложить какие-то исключительные усилия.
Представить себе, что Соединенные Штаты вдруг пересмотрят свое участие в НАТО, повторюсь, совершенно невозможно — вот тогда, конечно, все это сразу посыпется. Но этого, безусловно, не произойдет, и поэтому, думаю, НАТО останется очень надолго.
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