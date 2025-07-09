Суд арестовал основательницу Meduza* Галину Тимченко**

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал основателя проекта Meduza (включен в реестр иностранных агентов в РФ и нежелательных организаций) Галину Тимченко (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимченко Галины Викторовны… сроком на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее задержания на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе суда. Ее обвиняют по ч.3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности организации признанной нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Ранее аналогичные меры пресечения заочно применялись к другим фигурантам резонансных дел, находящимся за пределами России, в том числе к оперной певице Марии Максаковой-Игенбергс, которую также обвинили в совершении преступления, связанного с публичными призывами против безопасности государства. В обоих случаях суды избрали заочный арест из-за отсутствия обвиняемых на территории РФ и признания их иностранными агентами.
* Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, признана нежелательной организацией в России
** включена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ
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