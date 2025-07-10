Активы компаний экс-госсекретаря Дагестана перешли в собственность России

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В собственность РФ перешел бывший нефтеперерабатывающий завод «Дагнефтепродукт», сообщает РИА Новости
В собственность РФ перешел бывший нефтеперерабатывающий завод «Дагнефтепродукт», сообщает РИА Новости Фото:
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Обыски у основателя «Анжи» и госсекретаря Дегестана Магомедова

Активы компаний «МСБ Холдинг» и нефтеперерабатывающего завода «Каспетролсервис», которые принадлежали бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, перешли в собственность России. Информацию из регистрационных документов передает РИА Новости.

«В конце июня Суд в Махачкале удовлетворил иск ГП РФ к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода „Дагнефтепродукт“», — написано в материале. ОАО «Дагнефтепродукт» — компания, которая была переименована в ООО «Каспетролсервис».

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, которые были связаны с Магомедовым. Также поступала информация, что 25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан, но уже на следующий день был дома. Примерно в это же время его уволили и отстранили от государственной службы.

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Активы компаний «МСБ Холдинг» и нефтеперерабатывающего завода «Каспетролсервис», которые принадлежали бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову, перешли в собственность России. Информацию из регистрационных документов передает РИА Новости. «В конце июня Суд в Махачкале удовлетворил иск ГП РФ к бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам об обращении в доход государства имущества бывшего нефтеперерабатывающего завода „Дагнефтепродукт“», — написано в материале. ОАО «Дагнефтепродукт» — компания, которая была переименована в ООО «Каспетролсервис». Ранее сообщалось, что силовики провели обыски примерно по 60 адресам, которые были связаны с Магомедовым. Также поступала информация, что 25 июня Магомед-Султан Магомедов был задержан, но уже на следующий день был дома. Примерно в это же время его уволили и отстранили от государственной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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