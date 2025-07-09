09 июля 2025

10 человек эвакуировались при пожаре в многоэтажке в Перми. Видео

Неосторожность с огнем привела к возгоранию в пермской квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном доме оперативно ликвидирован
Пожар в многоэтажном доме оперативно ликвидирован Фото:

В Перми на улице Солдатова вечером 9 июля произошел пожар в многоквартирном доме, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о возгорании в жилом доме поа улице Солдатова поступило в службу спасения 9 июля в 23:42. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты — 10 спасателей и 3 единицы техники. По прибытии первых подразделений горели личные вещи в одной из квартир», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства..

Открытое пламя удалось локализовать к 23:54, а полностью ликвидировать возгорание — к 23:59. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В момент происшествия в квартире никого не было, а 10 жильцов дома успели самостоятельно покинуть здание до приезда пожарных.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

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В Перми на улице Солдатова вечером 9 июля произошел пожар в многоквартирном доме, жильцы успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. «Сообщение о возгорании в жилом доме поа улице Солдатова поступило в службу спасения 9 июля в 23:42. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты — 10 спасателей и 3 единицы техники. По прибытии первых подразделений горели личные вещи в одной из квартир», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.. Открытое пламя удалось локализовать к 23:54, а полностью ликвидировать возгорание — к 23:59. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В момент происшествия в квартире никого не было, а 10 жильцов дома успели самостоятельно покинуть здание до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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