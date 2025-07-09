09 июля 2025

В ХМАО вице-мэра, пойманного за пьяной ездой на квадроцикле, исключили из ЕР

Замглавы Югорска Ефимов, ездивший пьяным на квадроцикле, исключен из ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
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Романа Ефимова исключили из рядов единороссов
Романа Ефимова исключили из рядов единороссов Фото:

Замглавы Югорска по ЖКХ Роман Ефимов, лишенный прав за пьяную езду, исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Ефимов исключен из рядов единороссов. Вопрос рассматривали на комиссии по этике», — сообщил инсайдер.

В своем telegram-канале эту информацию также разместил экс-депутат гордумы Антон Пантин. В своих соцсетях он неоднократно публиковал скандальные факты биографии Ефимова, которые стали впоследствии предметом разбирательства. Но замглавы сохраняет должность.

Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что пока вопрос об увольнении Ефимова не стоит. «Отправить в отставку чиновника из-за административного правонарушения, не относящегося к его деятельности, сложно», — пояснил инсайдер.

В аппарат «Единой России» направлен запрос. Ответ ожидается.

При этом, в Югре за подобными инцидентами ранее часто следовали отставки. К примеру, Павел Артеев, возглавлявший Березовский район, уволился по собственному желанию. Этому предшествовало «пьяное» ДТП: Артеев съехал на внедорожнике в кювет и отказался проходить алкотест. После беседы с окружными властями он публично извинился перед жителями и заявил об уходе. А вот нижневартовский депутат Руслан Куштанов, который также отказался от медосвидетельствования, став виновником тройного ДТП, сохранил мандат. Но из партии его исключили.

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Замглавы Югорска по ЖКХ Роман Ефимов, лишенный прав за пьяную езду, исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Ефимов исключен из рядов единороссов. Вопрос рассматривали на комиссии по этике», — сообщил инсайдер. В своем telegram-канале эту информацию также разместил экс-депутат гордумы Антон Пантин. В своих соцсетях он неоднократно публиковал скандальные факты биографии Ефимова, которые стали впоследствии предметом разбирательства. Но замглавы сохраняет должность. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что пока вопрос об увольнении Ефимова не стоит. «Отправить в отставку чиновника из-за административного правонарушения, не относящегося к его деятельности, сложно», — пояснил инсайдер. В аппарат «Единой России» направлен запрос. Ответ ожидается. При этом, в Югре за подобными инцидентами ранее часто следовали отставки. К примеру, Павел Артеев, возглавлявший Березовский район, уволился по собственному желанию. Этому предшествовало «пьяное» ДТП: Артеев съехал на внедорожнике в кювет и отказался проходить алкотест. После беседы с окружными властями он публично извинился перед жителями и заявил об уходе. А вот нижневартовский депутат Руслан Куштанов, который также отказался от медосвидетельствования, став виновником тройного ДТП, сохранил мандат. Но из партии его исключили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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