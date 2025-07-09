В ХМАО вице-мэра, пойманного за пьяной ездой на квадроцикле, исключили из ЕР

Замглавы Югорска по ЖКХ Роман Ефимов, лишенный прав за пьяную езду, исключен из «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Ефимов исключен из рядов единороссов. Вопрос рассматривали на комиссии по этике», — сообщил инсайдер.
В своем telegram-канале эту информацию также разместил экс-депутат гордумы Антон Пантин. В своих соцсетях он неоднократно публиковал скандальные факты биографии Ефимова, которые стали впоследствии предметом разбирательства. Но замглавы сохраняет должность.
Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что пока вопрос об увольнении Ефимова не стоит. «Отправить в отставку чиновника из-за административного правонарушения, не относящегося к его деятельности, сложно», — пояснил инсайдер.
В аппарат «Единой России» направлен запрос. Ответ ожидается.
При этом, в Югре за подобными инцидентами ранее часто следовали отставки. К примеру, Павел Артеев, возглавлявший Березовский район, уволился по собственному желанию. Этому предшествовало «пьяное» ДТП: Артеев съехал на внедорожнике в кювет и отказался проходить алкотест. После беседы с окружными властями он публично извинился перед жителями и заявил об уходе. А вот нижневартовский депутат Руслан Куштанов, который также отказался от медосвидетельствования, став виновником тройного ДТП, сохранил мандат. Но из партии его исключили.
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