09 июля 2025

Полиция ХМАО поймала подростка-лжеминера, писавшего смс от имени своих обидчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы
Ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы Фото:

В ХМАО задержали подростка из Сахалинской области, подозреваемого в рассылке ложных сообщений о террористической угрозе в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«Предварительно, подросток 2009 года рождения причастен к совершению трех преступлений, выразившихся в рассылке ложных сообщений о якобы существующей угрозе ряду гособъектов, расположенных в Нижневартовском районе. В ходе допроса задержанный признался, что рассылал смс от имени югорчан, с которыми конфликтовал в интернете», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили три уголовных дела по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также у него изъяли технику, с которой рассылались смс.

Ранее мальчик привлекался к уголовной ответственности за совершение трех аналогичных преступлений в Сахалинской области. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно. «Теперь ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы», — добавили в полиции.

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В ХМАО задержали подростка из Сахалинской области, подозреваемого в рассылке ложных сообщений о террористической угрозе в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в УМВД Югры. «Предварительно, подросток 2009 года рождения причастен к совершению трех преступлений, выразившихся в рассылке ложных сообщений о якобы существующей угрозе ряду гособъектов, расположенных в Нижневартовском районе. В ходе допроса задержанный признался, что рассылал смс от имени югорчан, с которыми конфликтовал в интернете», — сообщили в ведомстве. Следователи возбудили три уголовных дела по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также у него изъяли технику, с которой рассылались смс. Ранее мальчик привлекался к уголовной ответственности за совершение трех аналогичных преступлений в Сахалинской области. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно. «Теперь ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы», — добавили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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