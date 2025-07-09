Полиция ХМАО поймала подростка-лжеминера, писавшего смс от имени своих обидчиков

В ХМАО задержали подростка из Сахалинской области, подозреваемого в рассылке ложных сообщений о террористической угрозе в Нижневартовском районе. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«Предварительно, подросток 2009 года рождения причастен к совершению трех преступлений, выразившихся в рассылке ложных сообщений о якобы существующей угрозе ряду гособъектов, расположенных в Нижневартовском районе. В ходе допроса задержанный признался, что рассылал смс от имени югорчан, с которыми конфликтовал в интернете», — сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили три уголовных дела по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, также у него изъяли технику, с которой рассылались смс.
Ранее мальчик привлекался к уголовной ответственности за совершение трех аналогичных преступлений в Сахалинской области. Тогда судом ему было назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно. «Теперь ему грозит наказание, связанное с реальным лишением свободы», — добавили в полиции.
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