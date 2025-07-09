09 июля 2025

Где провести бархатный сезон: топ направлений из Екатеринбурга

Спрос на отдых в Крыме вырос среди свердловчан
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым стал еще популярнее у свердловчан
Крым стал еще популярнее у свердловчан Фото:

Жители Екатеринбурга выбирают для отдыха в бархатный сезон Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие. Аналитику по  направлениям для URA.RU подготовил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Крым поднялся в  топе популярных направлений с  11 места, которое он занимал в  прошлом году, на  десятую строчку рейтинга. Свердловчане отдают наибольшее предпочтение Ялте и Севастополю», — отмечают эксперты.

Высоким спросом также пользуются Москва, Калининградская область, Дагестан, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Приморский край и Свердловская область. Средняя стоимость ночи в бархатный сезон составляет 5600 рублей. При этом основные месяцы для отдыха — сентябрь и октябрь.

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Жители Екатеринбурга выбирают для отдыха в бархатный сезон Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие. Аналитику по  направлениям для URA.RU подготовил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». «Крым поднялся в  топе популярных направлений с  11 места, которое он занимал в  прошлом году, на  десятую строчку рейтинга. Свердловчане отдают наибольшее предпочтение Ялте и Севастополю», — отмечают эксперты. Высоким спросом также пользуются Москва, Калининградская область, Дагестан, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Приморский край и Свердловская область. Средняя стоимость ночи в бархатный сезон составляет 5600 рублей. При этом основные месяцы для отдыха — сентябрь и октябрь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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