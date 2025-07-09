Где провести бархатный сезон: топ направлений из Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга выбирают для отдыха в бархатный сезон Краснодарский край, Санкт-Петербург и другие. Аналитику по направлениям для URA.RU подготовил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
«Крым поднялся в топе популярных направлений с 11 места, которое он занимал в прошлом году, на десятую строчку рейтинга. Свердловчане отдают наибольшее предпочтение Ялте и Севастополю», — отмечают эксперты.
Высоким спросом также пользуются Москва, Калининградская область, Дагестан, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Приморский край и Свердловская область. Средняя стоимость ночи в бархатный сезон составляет 5600 рублей. При этом основные месяцы для отдыха — сентябрь и октябрь.
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