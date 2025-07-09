Свердловчанки украли огромную сумму денег у матери погибшего бойца СВО

В Алапаевске (Свердловская область) две женщины вступили в сговор и украли у матери погибшего участника спецоперации на Украине более 1,6 миллиона рублей, выплаченных за потерю сына. Для этого одна из них втерлась в доверие потерпевшей во время застолья, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Гособвинитель представил доказательства того, что Телегина, осведомленная о скором зачислении на счет матери выплат в связи с гибелью ее сына в зоне спецоперации, разработала преступный план и предложила Никитиной вступить с ней в преступный сговор», — пояснили в ведомстве. Это случилось в октябре 2024 года.
Никитиной удалось войти в доверие матери, разузнав информацию о зачислении крупной суммы. Она проводила потерпевшую до банкомата, чтобы снять часть средств. Затем мать бойца вернулась домой и уснула, а Никитина и Телегина в этот момент пробрались в ее квартиру, забрали телефоны с банковской картой и перевели себе на счет более 1,6 млн рублей.
Женщин раскрыли и отправили под суд. Прокурор требовал посадить Никитину в колонию общего режима на 3,5 года, Телегину — на четыре. Однако суд назначил первой три года лишения свободы условно, а второй — четыре года лишения свободы, отсрочив наказание до 14-летия ее ребенка. Сумму ущерба с преступниц взыскали.
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