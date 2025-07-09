В ГУФСИН назвали причину пожара в пермской колонии

ГУФСИН России по Пермскому краю официально прокомментировал пожар, произошедший 10 июля 2025 года в колонии в Соликамске. Согласно поступившей в 11:30 информации, на территории ИК №1 возник пожар в лесопильном цехе.
«Для ликвидации возгорания оперативно прибыли силы ведомственной пожарной охраны и подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю. В тушении пожара приняли участие 42 человека и было задействовано 13 единиц техники», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
На момент происшествия производственная деятельность в цехе не осуществлялась. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация заключенных не потребовалась. К 12:07 пожар был локализован, к 12:15 — полностью потушен. Дальнейшее распространение огня предотвращено. Предварительная площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Для выяснения обстоятельств случившегося и оценки ущерба в исправительное учреждение направлены сотрудники ГУФСИН России по Пермскому краю.
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