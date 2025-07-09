09 июля 2025

Пермский зоопарк закрывается навсегда

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Зоопарк в Перми 13 июля работает последний день
Зоопарк в Перми 13 июля работает последний день Фото:

Пермский зоопарк завершает свою работу на улице Монастырская, где просуществовал более 90 лет. 13 июля 2025 года станет последним днем, когда можно попасть в него. После животных начнут перевозить в новый зверинец.

«Пермский зоопарк объявляет о завершении работы на территории по адресу ул. Монастырская 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный», — сообщили URA.RU в минкультуры региона.

Сроки открытия нового зоосада пока не называются. По словам генерального директора учреждения Юлии Шитовой, еще предстоит завершить перевозку животных, создание комфортных условий для их адаптации. К работе в новых условиях готовится и персонал зоосада.

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Пермский зоопарк завершает свою работу на улице Монастырская, где просуществовал более 90 лет. 13 июля 2025 года станет последним днем, когда можно попасть в него. После животных начнут перевозить в новый зверинец. «Пермский зоопарк объявляет о завершении работы на территории по адресу ул. Монастырская 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный», — сообщили URA.RU в минкультуры региона. Сроки открытия нового зоосада пока не называются. По словам генерального директора учреждения Юлии Шитовой, еще предстоит завершить перевозку животных, создание комфортных условий для их адаптации. К работе в новых условиях готовится и персонал зоосада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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