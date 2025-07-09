Пермский зоопарк закрывается навсегда

Пермский зоопарк завершает свою работу на улице Монастырская, где просуществовал более 90 лет. 13 июля 2025 года станет последним днем, когда можно попасть в него. После животных начнут перевозить в новый зверинец.
«Пермский зоопарк объявляет о завершении работы на территории по адресу ул. Монастырская 10. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду питомцев и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный», — сообщили URA.RU в минкультуры региона.
Сроки открытия нового зоосада пока не называются. По словам генерального директора учреждения Юлии Шитовой, еще предстоит завершить перевозку животных, создание комфортных условий для их адаптации. К работе в новых условиях готовится и персонал зоосада.
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