США пока не отвечают на вопрос об авиасообщении, заявил Рябков
Россия подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Москва не собирается откладывать этот вопрос.
На данный момент существует несколько идей о дальнейших действиях. Изменения могут быть ясны после следующего раунда двусторонних консультаций, заключил замглавы МИД РФ.
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