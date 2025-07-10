Россия подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США

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США пока не отвечают на вопрос об авиасообщении, заявил Рябков
США пока не отвечают на вопрос об авиасообщении, заявил Рябков Фото:

Россия подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Москва не собирается откладывать этот вопрос.

На данный момент существует несколько идей о дальнейших действиях. Изменения могут быть ясны после следующего раунда двусторонних консультаций, заключил замглавы МИД РФ.

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Россия подняла вопрос о возобновлении авиасообщения с США. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы поставили этот вопрос перед американской стороной, отклик пока минимальный», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Москва не собирается откладывать этот вопрос. На данный момент существует несколько идей о дальнейших действиях. Изменения могут быть ясны после следующего раунда двусторонних консультаций, заключил замглавы МИД РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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