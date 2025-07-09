Авиагруппа «Русские Витязи» прилетит на пермский фестиваль «Крылья Пармы»

Главным шоу авиафестиваля «Крылья Пармы», который пройдет недалеко от Перми, станет группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Об этом сообщили организаторы.
«Хедлайнерами полетов станет авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России „Русские Витязи“. Пилоты выполнят групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса „тяжелый истребитель“», — говорится на сайте правительства Пермского края.
Авиашоу «Крылья Пармы» состоится 12 июля на аэродроме «Фролово». Кроме «Русских Витязей» гостей с 13:00 ждут выступления пилотажной группы «Первый полет» и парашютистов-акробатов. Впервые на шоу организуют выставку беспилотников. Кроме этого, будет возможность полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА. Главной на музыкальной сцене станет певица Пелагея.
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