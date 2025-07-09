09 июля 2025

Авиагруппа «Русские Витязи» прилетит на пермский фестиваль «Крылья Пармы»

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Пилоты тяжелых истребителей покажут мастерство в пермском небе
Пилоты тяжелых истребителей покажут мастерство в пермском небе Фото:

Главным шоу авиафестиваля «Крылья Пармы», который пройдет недалеко от Перми, станет группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Об этом сообщили организаторы.

«Хедлайнерами полетов станет авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России „Русские Витязи“. Пилоты выполнят групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса „тяжелый истребитель“», — говорится на сайте правительства Пермского края.

Авиашоу «Крылья Пармы» состоится 12 июля на аэродроме «Фролово». Кроме «Русских Витязей» гостей с 13:00 ждут выступления пилотажной группы «Первый полет» и парашютистов-акробатов. Впервые на шоу организуют выставку беспилотников. Кроме этого, будет возможность полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА. Главной на музыкальной сцене станет певица Пелагея.

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Главным шоу авиафестиваля «Крылья Пармы», который пройдет недалеко от Перми, станет группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Об этом сообщили организаторы. «Хедлайнерами полетов станет авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России „Русские Витязи“. Пилоты выполнят групповой и одиночный пилотаж на самолетах класса „тяжелый истребитель“», — говорится на сайте правительства Пермского края. Авиашоу «Крылья Пармы» состоится 12 июля на аэродроме «Фролово». Кроме «Русских Витязей» гостей с 13:00 ждут выступления пилотажной группы «Первый полет» и парашютистов-акробатов. Впервые на шоу организуют выставку беспилотников. Кроме этого, будет возможность полетать на симуляторах от Уральской академии БПЛА. Главной на музыкальной сцене станет певица Пелагея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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