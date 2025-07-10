Новосибирская студия разработки игр Cyberia Nova («Сайберия Нова») объявила о создании новой игры «Земский собор», концепция которой основана на событиях Смутного времени. Это будет спин-офф игры «Смута». Об этом сообщила пресс-служба студии.
«„Земский собор“ — новая история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя — казака Кирша, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года», — рассказали разработчики. Там уточнили, что жанр игры — приключенческий экшен от третьего лица.
По сюжету игры Кирша должен не допустить прихода к власти чужеземцев и предателей, используя как интеллект и находчивость, так и владение саблей. В проекте переработаны основные механики «Смуты», добавлена новая система перемещения для персонажей, расширены сюжетные элементы и интерактивные возможности.
По словам креативного директора студии «Сайберия Нова» Сергея Русских, особое внимание уделено боевой системе и скрытому прохождению (стелсу): игроки смогут комбинировать ближний и дальний бой, а также устранять противников скрытно — при помощи метательных ножей и другого оружия. Также предусмотрено взаимодействие с окружением через QTE и мини-игры. Сюжет «Земского собора» развивается линейно, без RPG-элементов, что поддерживает динамичный темп повествования.
Релиз игры назначен на 4 ноября 2025 года на платформе VK Play, проект уже можно добавить в список желаемого. Игра рассчитана на аудиторию старше 12 лет.
Студия Cyberia Nova основана в Новосибирске в 2015 году. Сейчас коллектив из более чем 60 специалистов занимается продюсированием, гейм-дизайном, саунд-продюсированием и другими направлениями разработки игр.
Дебютная игра Cyberia Nova «Смута» вышла в апреле 2024 года. Сюжет разворачивался в начале XVII века, когда в России начались темные времена: ужасные заморозки, болезни, кризис борьба за трон после смерти династии Рюриковичей. Игра в жанре action/RPG от третьего продается в VK Play.
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