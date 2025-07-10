В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Алиева и Пашиняна

Россия приветствует контакты Баку и Еревана по заключению мирного соглашения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора, оно и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», — заявил Песков.
В Абу-Даби 10 июля прошла встреча Пашиняна и Алиева. Они обсуждали мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. В марте внешнеполитические ведомства двух стран заявили о готовности к подписанию мирного соглашения.
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