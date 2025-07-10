В Кремле ответили на вопрос URA.RU о встрече Алиева и Пашиняна

Песков: Россия привествует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном
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Россия приветствует диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил Дмитрий Песков
Россия приветствует диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия приветствует контакты Баку и Еревана по заключению мирного соглашения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора, оно и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», — заявил Песков.

В Абу-Даби 10 июля прошла встреча Пашиняна и Алиева. Они обсуждали мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. В марте внешнеполитические ведомства двух стран заявили о готовности к подписанию мирного соглашения.

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Россия приветствует контакты Баку и Еревана по заключению мирного соглашения. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как в Кремле отреагировали на встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. «Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога, и мы неоднократно говорили на разных уровнях, что мы будем приветствовать скорейший выход на подписание мирного договора. Именно подписание такого договора, оно и станет очень важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», — заявил Песков. В Абу-Даби 10 июля прошла встреча Пашиняна и Алиева. Они обсуждали мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. В марте внешнеполитические ведомства двух стран заявили о готовности к подписанию мирного соглашения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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