Дочь супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была напугана папарацци во время ужина в турецком ресторане Oligark. Девочка расплакалась, увидев вспышки фотокамер.
«Известная модель Ирина Шейк, которая приехала в Турцию с семьей, поужинала в заведении в районе Куручешме. Увидев, что дочь Шейк Лея плачет, журналисты прервали запись и прекратили следовать за моделью», — написало издание Magazin Burada на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Находясь под прицелом репортеров, Шейк спряталась под пиджаком. Также от камер жакетом она пыталась закрыть свою дочь.
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