09 июля 2025

Дочь челябинской модели Ирины Шейк расплакалась из-за турецких папарацци. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера 8 лет
Дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера 8 лет Фото:

Дочь супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была напугана папарацци во время ужина в турецком ресторане Oligark. Девочка расплакалась, увидев вспышки фотокамер.

«Известная модель Ирина Шейк, которая приехала в Турцию с семьей, поужинала в заведении в районе Куручешме. Увидев, что дочь Шейк Лея плачет, журналисты прервали запись и прекратили следовать за моделью», — написало издание Magazin Burada на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Находясь под прицелом репортеров, Шейк спряталась под пиджаком. Также от камер жакетом она пыталась закрыть свою дочь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь супермодели Ирины Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова), родившейся в Еманжелинске Челябинской области, была напугана папарацци во время ужина в турецком ресторане Oligark. Девочка расплакалась, увидев вспышки фотокамер. «Известная модель Ирина Шейк, которая приехала в Турцию с семьей, поужинала в заведении в районе Куручешме. Увидев, что дочь Шейк Лея плачет, журналисты прервали запись и прекратили следовать за моделью», — написало издание Magazin Burada на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Находясь под прицелом репортеров, Шейк спряталась под пиджаком. Также от камер жакетом она пыталась закрыть свою дочь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...