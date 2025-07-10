В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали члена запрещенной в России террористической организации «М.К.У.» Егора Бобылева (внесен в список террористов и экстремистов), который работал по указке украинских неонацистов. Центральный окружной военный суд отправил его в колонию на 17 лет, рассказали в пресс-службе свердловского УФСБ.
«С июля по ноябрь 2023 года Бобылев, действуя по указаниям координаторов МТО из числа украинских неонацистов в мессенджере Telegram, совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ», — пояснили там.
Отмечается, что жертвами Бобылева зачастую были бездомные или те, кто не мог дать ему отпор. «Что демонстрирует истинную бесчеловечную природу современных экстремистских движений», — сказали в ведомстве.
Из 17-ти лет, на которые его лишили свободы, пять лет он пробудет в тюрьме. При вынесении приговора судья учел, что ранее Бобылев был неоднократно судим по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.
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