В Екатеринбурге ФСБ поймала радикала, выполнявшего задания неонацистов из Украины. Фото

Сотрудники ФСБ задержали екатеринбуржца, помогавшего украинским неонацистам
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В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ (архивное фото)
В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали члена запрещенной в России террористической организации «М.К.У.» Егора Бобылева (внесен в список террористов и экстремистов), который работал по указке украинских неонацистов. Центральный окружной военный суд отправил его в колонию на 17 лет, рассказали в пресс-службе свердловского УФСБ.

«С июля по ноябрь 2023 года Бобылев, действуя по указаниям координаторов МТО из числа украинских неонацистов в мессенджере Telegram, совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ», — пояснили там.

Отмечается, что жертвами Бобылева зачастую были бездомные или те, кто не мог дать ему отпор. «Что демонстрирует истинную бесчеловечную природу современных экстремистских движений», — сказали в ведомстве.

Из 17-ти лет, на которые его лишили свободы, пять лет он пробудет в тюрьме. При вынесении приговора судья учел, что ранее Бобылев был неоднократно судим по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

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В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали члена запрещенной в России террористической организации «М.К.У.» Егора Бобылева (внесен в список террористов и экстремистов), который работал по указке украинских неонацистов. Центральный окружной военный суд отправил его в колонию на 17 лет, рассказали в пресс-службе свердловского УФСБ. «С июля по ноябрь 2023 года Бобылев, действуя по указаниям координаторов МТО из числа украинских неонацистов в мессенджере Telegram, совершал насильственные акции, снимал происходящее на видео и распространял материалы через telegram-каналы радикальной направленности, пока не был задержан сотрудниками регионального УФСБ», — пояснили там. Отмечается, что жертвами Бобылева зачастую были бездомные или те, кто не мог дать ему отпор. «Что демонстрирует истинную бесчеловечную природу современных экстремистских движений», — сказали в ведомстве. Из 17-ти лет, на которые его лишили свободы, пять лет он пробудет в тюрьме. При вынесении приговора судья учел, что ранее Бобылев был неоднократно судим по ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 167, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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