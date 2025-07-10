Лаврову понадобилось меньше часа на общение с Рубио

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре длилась почти час. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
"Переговоры <...> продлились почти час", — передает агентство. Там уточнили, что встреча началась в 13:14 по московскому времени. Первым с нее вышел Лавров.
Сегодня, 10 июля, глава российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США начали переговоры в Малайзии. Встреча состоялась в кулуарах мероприятий, которые организованы в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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