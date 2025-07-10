Лаврову понадобилось меньше часа на общение с Рубио

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре завершилась
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Лавров первым покинул переговоры с Рубио
Лавров первым покинул переговоры с Рубио Фото:

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре длилась почти час. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. 

"Переговоры <...> продлились почти час", — передает агентство. Там уточнили, что встреча началась в 13:14 по московскому времени. Первым с нее вышел Лавров.

Сегодня, 10 июля, глава российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США начали переговоры в Малайзии. Встреча состоялась в кулуарах мероприятий, которые организованы в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Куала-Лумпуре длилась почти час. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.  "Переговоры <...> продлились почти час", — передает агентство. Там уточнили, что встреча началась в 13:14 по московскому времени. Первым с нее вышел Лавров. Сегодня, 10 июля, глава российского внешнеполитического ведомства и госсекретарь США начали переговоры в Малайзии. Встреча состоялась в кулуарах мероприятий, которые организованы в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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