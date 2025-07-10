Стало известно, о чем Лавров беседовал с госсекретарем США

Лавров и Рубио обсудили ситуацию вокруг Украины, Иран и Сирию
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Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине Фото:

В ходе переговоров в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, касающимся Ирана и Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ. 

«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — передал российский МИД на своем сайте. Там добавили, что стороны подробно обсудили все ключевые вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.

Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Рубио была подтверждена взаимная заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран, чему может способствовать возобновление прямого авиасообщения. Также отмечена важность дальнейшей работы по нормализации деятельности дипломатических миссий и достигнута договоренность о продолжении диалога между ведомствами.

Встреча Лаврова и Рубио проходила в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Переговоры состоялись в 13:14 по московскому времени. Первым на встречу пришел госсекретарь США. Переговоры продлились почти час.

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В ходе переговоров в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, касающимся Ирана и Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ.  «Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — передал российский МИД на своем сайте. Там добавили, что стороны подробно обсудили все ключевые вопросы двусторонней повестки и международной ситуации. Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Рубио была подтверждена взаимная заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран, чему может способствовать возобновление прямого авиасообщения. Также отмечена важность дальнейшей работы по нормализации деятельности дипломатических миссий и достигнута договоренность о продолжении диалога между ведомствами. Встреча Лаврова и Рубио проходила в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Переговоры состоялись в 13:14 по московскому времени. Первым на встречу пришел госсекретарь США. Переговоры продлились почти час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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