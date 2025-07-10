Стало известно, о чем Лавров беседовал с госсекретарем США

В ходе переговоров в Куала-Лумпуре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями по вопросам, касающимся Ирана и Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем», — передал российский МИД на своем сайте. Там добавили, что стороны подробно обсудили все ключевые вопросы двусторонней повестки и международной ситуации.
Кроме того, в ходе встречи Лаврова и Рубио была подтверждена взаимная заинтересованность в мирном разрешении конфликтов, восстановлении экономических и гуманитарных связей, а также в свободных контактах между гражданами двух стран, чему может способствовать возобновление прямого авиасообщения. Также отмечена важность дальнейшей работы по нормализации деятельности дипломатических миссий и достигнута договоренность о продолжении диалога между ведомствами.
Встреча Лаврова и Рубио проходила в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Переговоры состоялись в 13:14 по московскому времени. Первым на встречу пришел госсекретарь США. Переговоры продлились почти час.
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