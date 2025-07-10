Ночная охота: FPV-дроны РФ разнесли боевой пикап ВСУ под Харьковом. Видео

FPV-дроны РФ разнесли боевой пикап ВСУ под Харьковом
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FPV-дроны уничтожили пикап и боевую бронированную машины «Snatch» под Харьковом
FPV-дроны уничтожили пикап и боевую бронированную машины «Snatch» под Харьковом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны России обнародовало кадры успешного уничтожения пикапа и боевой бронированной машины «Snatch» украинских военных. Ночная охота российских FPV-дронов группировки войск «Запад» проводилась ночью в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие подразделений беспилотной авиации группировки войск „Запад“ в ходе ночной охоты уничтожили пикап и боевую бронированную машину „Snatch“ производства Великобритании с группой военнослужащих ВСУ», — рассказали URA.RU в оборонном ведомстве.

Ранее российскими военными был атакован пикап ВСУ, перевозивший личный состав. Уничтожение бронетехники проводилось с использованием FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.

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Минобороны России обнародовало кадры успешного уничтожения пикапа и боевой бронированной машины «Snatch» украинских военных. Ночная охота российских FPV-дронов группировки войск «Запад» проводилась ночью в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие подразделений беспилотной авиации группировки войск „Запад“ в ходе ночной охоты уничтожили пикап и боевую бронированную машину „Snatch“ производства Великобритании с группой военнослужащих ВСУ», — рассказали URA.RU в оборонном ведомстве. Ранее российскими военными был атакован пикап ВСУ, перевозивший личный состав. Уничтожение бронетехники проводилось с использованием FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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