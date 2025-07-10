Минобороны России обнародовало кадры успешного уничтожения пикапа и боевой бронированной машины «Snatch» украинских военных. Ночная охота российских FPV-дронов группировки войск «Запад» проводилась ночью в зоне проведения СВО в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие подразделений беспилотной авиации группировки войск „Запад“ в ходе ночной охоты уничтожили пикап и боевую бронированную машину „Snatch“ производства Великобритании с группой военнослужащих ВСУ», — рассказали URA.RU в оборонном ведомстве.
Ранее российскими военными был атакован пикап ВСУ, перевозивший личный состав. Уничтожение бронетехники проводилось с использованием FPV-дронов «Рубикон» в районе населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.
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