Аэропорт Калуги приостановил свою работу

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Ограничения в аэропорту Калуги введены, чтобы обеспечить безопасность полетов
Ограничения в аэропорту Калуги введены, чтобы обеспечить безопасность полетов Фото:

Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево; код ИКАО: UUBC). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации в telegram-канале. Он уточнил, что ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов. 

Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, где также временно приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются Росавиацией в ответ на текущую обстановку в сфере гражданской авиации и направлены на обеспечение безопасности воздушного движения.

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Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.  «Аэропорт КАЛУГА (Грабцево; код ИКАО: UUBC). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации в telegram-канале. Он уточнил, что ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов.  Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, где также временно приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются Росавиацией в ответ на текущую обстановку в сфере гражданской авиации и направлены на обеспечение безопасности воздушного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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