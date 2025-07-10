Аэропорт Калуги приостановил свою работу на некоторое время. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево; код ИКАО: UUBC). ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации в telegram-канале. Он уточнил, что ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, где также временно приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Такие меры принимаются Росавиацией в ответ на текущую обстановку в сфере гражданской авиации и направлены на обеспечение безопасности воздушного движения.
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