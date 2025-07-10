Украина атаковала Брянскую область пятью БПЛА

Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
«...Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — написало ведомство в своем
Сегодня, 10 июля, расчеты ПВО России перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Это произошло с 08:00 до 10:00 по московскому времени, передает «Национальная служба новостей».
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