Украина атаковала Брянскую область пятью БПЛА

10 июля 2025 в 16:06 Размер текста - 17 +

Беспилотники уничтожили с 12:45 до 13:10 по мск Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России. «...Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — написало ведомство в своем telegram-канале . Там уточнили, что беспилотники были уничтожены с 12:45 до 13:10 по московскому времени. Сегодня, 10 июля, расчеты ПВО России перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Это произошло с 08:00 до 10:00 по московскому времени, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны России. «...Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что беспилотники были уничтожены с 12:45 до 13:10 по московскому времени. Сегодня, 10 июля, расчеты ПВО России перехватили и уничтожили восемь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Это произошло с 08:00 до 10:00 по московскому времени, передает «Национальная служба новостей».