Российские ПВО сбили дрон, летевший на Москву

Дрон ВСУ летел в сторону Москвы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО сбили украинский дрон, который летел в сторону столицы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало о пяти сбитых БПЛА ВСУ в Брянской области. Дроны были ликвидированы в период с 12:45 до 13:30 по московскому времени.
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