CNN: Рубио странно подмигнул Лаврову во время беседы

Государственный секретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову в начале встречи. На необычный жест обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд.
«В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала Этвуд в соцсети Х. Подобное поведение привлекло внимание аналитиков.
Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях мероприятий АСЕАН в столице Малайзии. Главными темами обсуждения стали конфликт на Украине и перспективы российско-американского сотрудничества. Официальные итоги встречи пока не озвучены, однако известно, что стороны продолжают диалог по вопросам нормализации отношений.
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