CNN: Рубио странно подмигнул Лаврову во время беседы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подобное поведение привлекло внимание аналитиков
Подобное поведение привлекло внимание аналитиков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Государственный секретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову в начале встречи. На необычный жест обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд.

«В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала Этвуд в соцсети Х. Подобное поведение привлекло внимание аналитиков.

Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях мероприятий АСЕАН в столице Малайзии. Главными темами обсуждения стали конфликт на Украине и перспективы российско-американского сотрудничества. Официальные итоги встречи пока не озвучены, однако известно, что стороны продолжают диалог по вопросам нормализации отношений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный секретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову в начале встречи. На необычный жест обратила внимание журналистка CNN Кайли Этвуд. «В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову», — написала Этвуд в соцсети Х. Подобное поведение привлекло внимание аналитиков. Переговоры Лаврова и Рубио прошли на полях мероприятий АСЕАН в столице Малайзии. Главными темами обсуждения стали конфликт на Украине и перспективы российско-американского сотрудничества. Официальные итоги встречи пока не озвучены, однако известно, что стороны продолжают диалог по вопросам нормализации отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...