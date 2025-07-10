Рубио: с Лавровым обсудили новый подход к урегулированию украинского конфликта

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Встреча продолжалась около 50 минут
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Основной темой обсуждения госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стал новый подход к урегулированию конфликта на Украине. Переговоры состоялись в Куала-Лумпуре на полях министерской встречи стран АСЕАН.

«Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым <...> на фоне усиления атак России на Украину», — пишет Reuters. Это уже вторая личная встреча дипломатов в условиях нарастающей напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Встреча продолжалась около 50 минут, однако ни Рубио, ни Лавров не сделали заявлений для прессы по итогам беседы. По словам американского госсекретаря, он намерен доложить президенту США Дональду Трампу о результатах обсуждения.

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Основной темой обсуждения госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова стал новый подход к урегулированию конфликта на Украине. Переговоры состоялись в Куала-Лумпуре на полях министерской встречи стран АСЕАН. «Госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым <...> на фоне усиления атак России на Украину», — пишет Reuters. Это уже вторая личная встреча дипломатов в условиях нарастающей напряженности между Москвой и Вашингтоном. Встреча продолжалась около 50 минут, однако ни Рубио, ни Лавров не сделали заявлений для прессы по итогам беседы. По словам американского госсекретаря, он намерен доложить президенту США Дональду Трампу о результатах обсуждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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