Паслер увеличил до 300 тысяч рублей премии молодым ученым

Врио свердловского губернатора Денис Паслер подписал указ, согласно которому размер премий молодым ученым вырастет с 200 до 300 тысяч рублей. Делается это, чтобы стимулировать молодых амбициозных людей к выполнению важной государственной задачи — достижение технологического лидерства.
«Наш ежегодный конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области для молодых учёных способствует развитию научной мысли, стимулирует инновационные исследования. По 300 тысяч рублей на конкурсной основе получит каждый победитель в 20 номинациях», — анонсировал Паслер у себя в telegram-канале. Конкурс объявят до сентября, с победителями глава региона встретится лично.
Он также пообещал продолжить работу в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра. И напомнил, что только в прошлом году участники НОЦ получили более 400 патентов, и все они в приоритетных областях. Еще одно приоритетное направление работы — укрепление связи образования, науки и производства. «Считаю, что у нашего региона есть все возможности, чтобы обеспечить технологическое лидерство России во многих отраслях. Я в очередной раз убедился в этом на 15-м юбилейном „Иннопроме“», — отметил он.
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