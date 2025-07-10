Над Москвой заметили четвертый дрон ВСУ

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Москвой был зафиксирован четвертый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее российские системы ПВО ликвидировали еще три БПЛА, направлявшихся к Москве. По данным Министерства обороны РФ, за полтора часа российские подразделения ПВО ликвидировали в общей сложности 25 беспилотников.
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