Над Москвой заметили четвертый дрон ВСУ

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На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Москвой был зафиксирован четвертый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее российские системы ПВО ликвидировали еще три БПЛА, направлявшихся к Москве. По данным Министерства обороны РФ, за полтора часа российские подразделения ПВО ликвидировали в общей сложности 25 беспилотников.

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Над Москвой был зафиксирован четвертый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее российские системы ПВО ликвидировали еще три БПЛА, направлявшихся к Москве. По данным Министерства обороны РФ, за полтора часа российские подразделения ПВО ликвидировали в общей сложности 25 беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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