Пенсионер погиб при атаке ВСУ в Курске

Частный дом загорелся в Курске после атаки ВСУ. ЧП произошло на улице 3-я Моковская. Здание было частично разрушено огнем, в соседнем домовладении также загорелась пристройка. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем.
«К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в соцсетях.
Он добавил, что в расположенном напротив двенадцатиэтажном многоквартирном доме на втором, седьмом и восьмом этажах выбиты оконные стекла. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Кроме того, удары беспилотников были нанесены по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, где пострадала башня сотовой связи. Все очаги возгорания были оперативно устранены пожарными подразделениями.
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