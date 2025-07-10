Пенсионер погиб при атаке ВСУ в Курске

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После атаки ВСУ на частный дом в Курске, у соседнего здания выбило стекла (архивное фото()
После атаки ВСУ на частный дом в Курске, у соседнего здания выбило стекла (архивное фото() Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частный дом загорелся в Курске после атаки ВСУ. ЧП произошло на улице 3-я Моковская. Здание было частично разрушено огнем, в соседнем домовладении также загорелась пристройка. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем. 

«К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в соцсетях.

Он добавил, что в расположенном напротив двенадцатиэтажном многоквартирном доме на втором, седьмом и восьмом этажах выбиты оконные стекла. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Кроме того, удары беспилотников были нанесены по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, где пострадала башня сотовой связи. Все очаги возгорания были оперативно устранены пожарными подразделениями.

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Частный дом загорелся в Курске после атаки ВСУ. ЧП произошло на улице 3-я Моковская. Здание было частично разрушено огнем, в соседнем домовладении также загорелась пристройка. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем.  «К сожалению, в результате атаки на частный дом погиб 73-летний мужчина. Приношу искренние соболезнования родным, это огромное горе. Близким обязательно окажем всю необходимую помощь», — написал Хинштейн в соцсетях. Он добавил, что в расположенном напротив двенадцатиэтажном многоквартирном доме на втором, седьмом и восьмом этажах выбиты оконные стекла. На месте происшествия работают все экстренные службы. Кроме того, удары беспилотников были нанесены по поселку Новомедведок и деревне Курносовка Щигровского района, где пострадала башня сотовой связи. Все очаги возгорания были оперативно устранены пожарными подразделениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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