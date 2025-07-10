10 июля 2025

Свердловчанка насмерть сбила пешехода в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший погиб на месте
Пострадавший погиб на месте Фото:

В Екатеринбурге на улице Техническая, 14а вечером 10 июля произошло смертельное ДТП — 54-летний водитель иномарки сбила 42-летнего мужчину. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился очевидец. 

«Водитель автомобиля Nissan при пересечении перекрестка допустила наезд на пешехода, двигающегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — прокомментировал майор полиции Павел Абашев.

Автоинспекторы работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры, сообщили в ГАИ Свердловской области.

Ранее свердловчанин устроил жуткое ДТП с переворотом в котором погиб пассажир. Виновника аварии госпитализировали с тяжелыми травмами. 

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В Екатеринбурге на улице Техническая, 14а вечером 10 июля произошло смертельное ДТП — 54-летний водитель иномарки сбила 42-летнего мужчину. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился очевидец.  «Водитель автомобиля Nissan при пересечении перекрестка допустила наезд на пешехода, двигающегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — прокомментировал майор полиции Павел Абашев. Автоинспекторы работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры, сообщили в ГАИ Свердловской области. Ранее свердловчанин устроил жуткое ДТП с переворотом в котором погиб пассажир. Виновника аварии госпитализировали с тяжелыми травмами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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