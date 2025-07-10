В Екатеринбурге на улице Техническая, 14а вечером 10 июля произошло смертельное ДТП — 54-летний водитель иномарки сбила 42-летнего мужчину. Кадрами с места трагедии с URA.RU поделился очевидец.
«Водитель автомобиля Nissan при пересечении перекрестка допустила наезд на пешехода, двигающегося на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — прокомментировал майор полиции Павел Абашев.
Автоинспекторы работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства. По итогам начавшейся проверки будут приняты процессуальные меры, сообщили в ГАИ Свердловской области.
Ранее свердловчанин устроил жуткое ДТП с переворотом в котором погиб пассажир. Виновника аварии госпитализировали с тяжелыми травмами.
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