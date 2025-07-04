Свердловчанин устроил жуткое ДТП с переворотом, погиб пассажир. Фото

В результате аварии на трассе под Екатеринбургом погиб пассажир авто
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В результате аварии погиб пассажир иномарки
В результате аварии погиб пассажир иномарки Фото:

На 319-ом километре Пермского тракта произошла авария. Водитель иномарки слетел с дороги и перевернулся, из-за чего погиб пассажир авто. Виновник ДТП сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Пассажир 1992 года рождения, являлся жителем Екатеринбурга, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ГАУЗ СО ГБ „Ревдинская ГБ“, где был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в ведомстве.

За рулем иномарки Ssang Yong был житель Сухого Лога (Свердловская область). Мужчина имеет стаж вождения в 13 лет. Сотрудники ГИБДД ведут проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото:

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На 319-ом километре Пермского тракта произошла авария. Водитель иномарки слетел с дороги и перевернулся, из-за чего погиб пассажир авто. Виновник ДТП сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Пассажир 1992 года рождения, являлся жителем Екатеринбурга, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ГАУЗ СО ГБ „Ревдинская ГБ“, где был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в ведомстве. За рулем иномарки Ssang Yong был житель Сухого Лога (Свердловская область). Мужчина имеет стаж вождения в 13 лет. Сотрудники ГИБДД ведут проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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