На 319-ом километре Пермского тракта произошла авария. Водитель иномарки слетел с дороги и перевернулся, из-за чего погиб пассажир авто. Виновник ДТП сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Пассажир 1992 года рождения, являлся жителем Екатеринбурга, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель бригадой скорой медицинской помощи был доставлен ГАУЗ СО ГБ „Ревдинская ГБ“, где был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в ведомстве.
За рулем иномарки Ssang Yong был житель Сухого Лога (Свердловская область). Мужчина имеет стаж вождения в 13 лет. Сотрудники ГИБДД ведут проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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