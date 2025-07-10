10 июля 2025

Губернатор ХМАО Кухарук планирует свой первый отпуск за год работы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук не был в отпуске больше года
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук не был в отпуске больше года Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует свой первый отпуск. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что глава региона может взять несколько дней отдыха по завершении «Иннопрома».

«Губернатор, проработав больше года практически в режиме „24 на 7“, наконец может взять небольшую паузу. Отпуск будет коротким, всего неделя, может, меньше — несколько дней. Пока деталей и точных нет», — поделился инсайдер.

На конец июля запланированы важные встречи. «Поэтому даже стандартные две недели выделить из плотного графика не получилось», — добавил другой источник в правительстве.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Кухарук возглавил регион 30 мая 2024 года. С момента начала своей работы еще в статусе врио он ни разу не был в отпуске.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует свой первый отпуск. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что глава региона может взять несколько дней отдыха по завершении «Иннопрома». «Губернатор, проработав больше года практически в режиме „24 на 7“, наконец может взять небольшую паузу. Отпуск будет коротким, всего неделя, может, меньше — несколько дней. Пока деталей и точных нет», — поделился инсайдер. На конец июля запланированы важные встречи. «Поэтому даже стандартные две недели выделить из плотного графика не получилось», — добавил другой источник в правительстве. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Кухарук возглавил регион 30 мая 2024 года. С момента начала своей работы еще в статусе врио он ни разу не был в отпуске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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