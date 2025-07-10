Губернатор ХМАО Руслан Кухарук планирует свой первый отпуск. Источники URA.RU в политическом истеблишменте сообщают, что глава региона может взять несколько дней отдыха по завершении «Иннопрома».
«Губернатор, проработав больше года практически в режиме „24 на 7“, наконец может взять небольшую паузу. Отпуск будет коротким, всего неделя, может, меньше — несколько дней. Пока деталей и точных нет», — поделился инсайдер.
На конец июля запланированы важные встречи. «Поэтому даже стандартные две недели выделить из плотного графика не получилось», — добавил другой источник в правительстве.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Кухарук возглавил регион 30 мая 2024 года. С момента начала своей работы еще в статусе врио он ни разу не был в отпуске.
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