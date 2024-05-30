Путин предложил тюменскому мэру Кухаруку должность губернатора ХМАО

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Митинг в сквере Прощания. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук может продолжить карьеру в Ханты-Мансийском автономном округе Фото:

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Об этом сообщил официальный сайт Кремля. Кухарук может заменить на этом посту Наталью Комарову, которая являлась главой ХМАО с февраля 2010 года и ушла в отставку 30 мая.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Русланом Кухаруком, в ходе которой предложил ему занять должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано на официальном сайте Кремля.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае (ХМАО). В 2001 году он с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В разные годы занимал различные посты в администрации Тюменского района, областном департаменте имущественных отношений и администрации Тюмени. В октябре 2018 года был назначен мэром Тюмени.

Ранее агентство писало о том, что 30 мая Руслан Кухарук прилетит в ХМАО с рабочим визитом, ради которого он пропустит заседания Тюменской областной думы и гордумы Тюмени. На этом фоне в политтусовке округа активизировались слухи о том, что в ближайшее время губернатора Югры Наталью Комарову отправят в отставку.

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Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ — Югру. Об этом сообщил официальный сайт Кремля. Кухарук может заменить на этом посту Наталью Комарову, которая являлась главой ХМАО с февраля 2010 года и ушла в отставку 30 мая. «Владимир Путин провел рабочую встречу с Русланом Кухаруком, в ходе которой предложил ему занять должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано на официальном сайте Кремля. Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 г. в Урае (ХМАО). В 2001 году он с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности юриспруденция. В разные годы занимал различные посты в администрации Тюменского района, областном департаменте имущественных отношений и администрации Тюмени. В октябре 2018 года был назначен мэром Тюмени. Ранее агентство писало о том, что 30 мая Руслан Кухарук прилетит в ХМАО с рабочим визитом, ради которого он пропустит заседания Тюменской областной думы и гордумы Тюмени. На этом фоне в политтусовке округа активизировались слухи о том, что в ближайшее время губернатора Югры Наталью Комарову отправят в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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