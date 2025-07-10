Пожилому тренеру-педофилу из Екатеринбурга отказали в УДО

11 июля 2025 в 11:25 Размер текста - 17 +

Николай Ражев во время следствия вину отрицал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, который получил тюремный срок по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции. Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Он говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она заявила родителям, что тренер трогал ее на глазах у остальных детей. Силовики задержали Ражева, суд отправил его в СИЗО. Весной 2021-го, когда его отпустили под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить дело. 2 октября 2023-го тренеру назначили два года колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. По данным URA.RU, тюремный срок Ражева должен истечь в начале августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, который получил тюремный срок по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции. Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Он говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она заявила родителям, что тренер трогал ее на глазах у остальных детей. Силовики задержали Ражева, суд отправил его в СИЗО. Весной 2021-го, когда его отпустили под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить дело. 2 октября 2023-го тренеру назначили два года колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. По данным URA.RU, тюремный срок Ражева должен истечь в начале августа.