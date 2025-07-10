10 июля 2025

Пожилому тренеру-педофилу из Екатеринбурга отказали в УДО

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Ражев после СИЗО-1. Екатеринбург, ражев николай
Николай Ражев во время следствия вину отрицал Фото:

Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, который получил тюремный срок по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.

Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Он говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она заявила родителям, что тренер трогал ее на глазах у остальных детей.

Силовики задержали Ражева, суд отправил его в СИЗО. Весной 2021-го, когда его отпустили под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить дело. 2 октября 2023-го тренеру назначили два года колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. По данным URA.RU, тюремный срок Ражева должен истечь в начале августа.

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Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, который получил тюремный срок по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции. Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Он говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она заявила родителям, что тренер трогал ее на глазах у остальных детей. Силовики задержали Ражева, суд отправил его в СИЗО. Весной 2021-го, когда его отпустили под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить дело. 2 октября 2023-го тренеру назначили два года колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. По данным URA.RU, тюремный срок Ражева должен истечь в начале августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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