Пожилому тренеру-педофилу из Екатеринбурга отказали в УДО

Свердловский облсуд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, который получил тюремный срок по «педофильской» статье. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.
Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Он говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она заявила родителям, что тренер трогал ее на глазах у остальных детей.
Силовики задержали Ражева, суд отправил его в СИЗО. Весной 2021-го, когда его отпустили под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и главе Следкома РФ Александру Бастрыкину с просьбой прекратить дело. 2 октября 2023-го тренеру назначили два года колонии строгого режима. По мнению защиты, приговор был вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. По данным URA.RU, тюремный срок Ражева должен истечь в начале августа.
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