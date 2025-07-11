В Нижнем Тагиле простились с девушками, которые утонули в Lexus

11 июля 2025 в 14:22 Размер текста - 17 +

Девушек похоронили в одинаковых гробах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли В Нижнем Тагиле простились с 20-летними Анастасией Шамриной и Вероникой Сватовой, которые утонули в черном Lexus вместе с 19-летним велогонщиком Александром Сторожевым. Об этом URA.RU рассказала их знакомая. Прощание состоялось в зале «Реквием». Веронику схоронили на кладбище в Горбуново, а Анастасию — на Вагонке. Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле простились с 20-летними Анастасией Шамриной и Вероникой Сватовой, которые утонули в черном Lexus вместе с 19-летним велогонщиком Александром Сторожевым. Об этом URA.RU рассказала их знакомая. Прощание состоялось в зале «Реквием». Веронику схоронили на кладбище в Горбуново, а Анастасию — на Вагонке. Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.