В Нижнем Тагиле простились с девушками, которые утонули в Lexus

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Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста. Екатеринбург , гвоздики, скорбь, цветы, память, холокост, черные свечи
Девушек похоронили в одинаковых гробах Фото:
новость из сюжета
Lexus слетел с моста в Нижнем Тагиле, трое погибли

В Нижнем Тагиле простились с 20-летними Анастасией Шамриной и Вероникой Сватовой, которые утонули в черном Lexus вместе с 19-летним велогонщиком Александром Сторожевым. Об этом URA.RU рассказала их знакомая.

Прощание состоялось в зале «Реквием». Веронику схоронили на кладбище в Горбуново, а Анастасию — на Вагонке.

Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле простились с 20-летними Анастасией Шамриной и Вероникой Сватовой, которые утонули в черном Lexus вместе с 19-летним велогонщиком Александром Сторожевым. Об этом URA.RU рассказала их знакомая. Прощание состоялось в зале «Реквием». Веронику схоронили на кладбище в Горбуново, а Анастасию — на Вагонке. Трагедия произошла в ночь на 8 июля. По предварительным данным, Сторожев с подругами решили записать на видео экстремальную езду. Мужчина разогнался, чтобы подпрыгнуть на повороте, но не справился с управлением и вылетел в тагильский пруд. Тела и авто достали лишь днем. Подробнее о смертельной аварии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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